Медведев: Ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти

Медведев: Европейские компании, покинувшие российский рынок, кусают локти и молча глотают слезы

Европейские товары, в которых нуждалась Россия, замещены поставками из других стран, теперь компании, покинувшие российские рынок, подсчитывают убытки и кусают локти, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в статье для «Российской газеты» отметил, что связи с Европой существенно уменьшились, однако не исчезли. Европейцы потеряли российский рынок, причем надолго, а их инвестиции сгорели, при этом сами производства остались, отметил он.

«Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний», – написал Медведев.

По словам зампреда Совбеза России, европейские компании теперь, после ухода с российского рынка, кусают «свои старческие локти», «чистят балансы от убытков», однако, «глотая слезы», молчат – из-за «пресловутой политкорректности» и «трусости перед заокеанским сюзереном».

Также Медведев опроверг утверждение, с которым выступают на Западе, о том, что российская экономика якобы разваливается. Он напомнил, что рост производства в России куда выше европейских показателей, и привел данные Reuters, согласно которым в апреле активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд.

Кроме того, инфляция в России существенно меньше, чем во многих западных странах, и составляет 2,9% – показатель, близкий к историческому минимуму. К концу года, по словам Медведева, она не поднимется выше 5%. Между тем Европейская комиссия прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6%.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, стало стимулом для российского бизнеса. Глава государства подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», у компаний был выбор.