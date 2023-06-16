Путин: Россия держит уверенный курс на поддержание соцсправедливости Путин: Российские банки прошли испытание на прочность Путин объяснил, как России удалось сохранить бренды Путин объяснил, как России удалось сохранить свои бренды и не вернуться к командно-административной экономике

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском Международном экономическом форуме, заявил, что в 2022 году многие пророчили для страны возврат к закрытой экономике, но руководству государства удалось обойти это препятствие. «В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободного предпринимательства – и практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала», – сказал президент. Также стимулом для бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. Путин подчеркнул, что Россия «никого не выгоняла», компании были вынуждены уйти из-за мощного санкционного давления.

«Даже наоборот – предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора», – подчеркнул он. Путин обратил внимание, что под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая полностью производится на российских мощностях. «По сути, это – российские товары, только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратился», – объяснил глава государства. Он отметил, что прибыль от такого бизнеса остается в стране. Власти России намерены помогать российским собственникам, помогать им обеспечивать доходы сотрудников, а также доходы смежников и подрядчиков. «Если поначалу наши предприниматели очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через соцсети, сейчас открывают собственные магазины», – рассказал президент. В этом секторе иностранцы в большинстве своем ушли, освободив до 2 млн квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 трлн рублей. «Ну прекрасно, практически все занято нашими предпринимателями», – сказал Путин. Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным

Фото: Alexei Druzhinin/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года. Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.

«И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ. По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль. Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса». Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию. Путин: Выбранная российскими властями экономическая стратегия сработала и набирает силу Путин заявил, что российские власти выбрали верную экономическую стратегию, она сработала и набирает силу

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин в рамках выступления с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала. По словам президента, второй квартал прошлого года стал самым сложным для отечественной экономики и бизнеса. Тогда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, «перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни». Однако, отметил глава государства, стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом, сработала и набирает силу. Президент подчеркнул, что власти смогли сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику, передает ТАСС. Так, сообщил Путин, уже в апреле 2023 года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 1,5-2%. Президент подчеркнул, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира. «Выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать … все, о чем я говорил, и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Новости СМИ2 Путин поблагодарил президента Алжира за готовность посредничества по Украине Путин выразил благодарность президенту Алжира Теббуну за готовность посредничества по украинскому урегулированию 15 июня 2023, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона благодарна алжирской за готовность в посредничестве по украинскому вопросу, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. «Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине, со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации», – цитирует Путина ТАСС. Президент добавил, что подробно обговорил этот вопрос с Теббуном. Российская сторона благодарна Алжиру и его президенту за готовность оказывать посреднические услуги. Также в ходе встречи с президентом Алжира Путин заявил, что отношения с этой страной имеют особое значение для России. Путин и президент Алжира подписали декларацию об углубленном сотрудничестве 15 июня 2023, 16:56 Текст: Ольга Иванова

Президенты России Владимир Путин и Алжира Абдельмаджид Теббун по окончании переговоров в Кремле подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран. Главы государств вместе с членами делегаций вышли к журналистам, ожидавшим окончание переговоров в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Отмечается, что Путин оценил переговоры как продуктивные. «Состоявшиеся только что переговоры с президентом Алжирской Народной (Демократической) Республики господином Теббуном, находящимся с государственным визитом в России, прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными», – сказал Путин. Напомним, во вторник президент Алжира впервые прибыл в Москву с государственным визитом. Новости СМИ2 Песков: Путин на пленарном заседании ПМЭФ выскажется о спецоперации Песков: Путин на пленарном заседании ПМЭФ выскажется о специальной военной операции 16 июня 2023, 11:32 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронет тему спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, будет обсуждено влияние специальной военной операции на экономику и международные экономические процессы.

Кроме того, Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу. В частности, в рамках ПМЭФ обсудят, «насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации». Песков также подчеркнул, что Путин открыт для любых контактов и идей по решению украинской проблемы. «Путин ведет эти разговоры (об урегулировании конфликта) и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС. Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия. Путин поблагодарил президента ОАЭ за гуманитарную помощь в ходе украинского конфликта Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта. 16 июня 2023, 12:24 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта. «Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении», – заявил Путин. Он отметил, что власти ОАЭ в том числе оказали помощь в обмене удерживаемыми лицами. Путин подчеркнул, что эти усилия «имеют значение для конкретных людей, а это всегда самое главное». Российский лидер также отметил, что для России ОАЭ очень хороший и комфортный партнер. «Экономика, социальная сфера Эмиратов под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле, конечно, для нас Эмираты – очень хороший и комфортный партнер», – заявил президент, добавив, что «отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно».

Путин на полях ПМЭФ в пятницу проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими государствами. Новости СМИ2 Песков: Путин даст оценки ситуации в мире на пленарке ПМЭФ Представитель Кремля Песков заявил, что Путин даст оценки ситуации в мире и обозначит планы на пленарке ПМЭФ 16 июня 2023, 10:58 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ожидается интересное и насыщенное выступление, подготовлен достаточно солидный материал, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и обозначены планы на ближнее и среднесрочное будущее, передает ТАСС. Также Песков отметил, что модерировать пленарку с участием Путина будет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Кроме того, согласно плану, позднее Путин встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета. «Очень важная встреча, у них теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», – заключил Песков. Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия. Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по климату Путин: Россия полностью соблюдает обязательства по климату, в отличие от других стран 16 июня 2023, 13:07 Текст: Алина Власенко

Россия полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с определенным опережением, в отличие от других государств, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на ПМЭФ заявил, что Россия, в отличие от многих других стран, полностью выполняет все обязательства в этой сфере. Так, указал Путин, угольная генерация увеличивается в ряде государств, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды.

В то же время Путин напомнил, что российские власти приняли ряд законов, заставляющих бизнес соблюдать экологические нормы, передает ТАСС. Путин также отметил усилия ОАЭ в сфере сохранения климата и подчеркнул, что Россия будет представлена на климатическом саммите в Эмиратах на достойном уровне. Ранее Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта. Новости СМИ2 Путин начал выступление на ПМЭФ Путин начал выступление с речью на ПМЭФ 16 июня 2023, 15:05 Текст: Алина Власенко

Президент России Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Путин заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям, передает РИА «Новости». Он также обратился к иностранным гостям. «Я исхожу из того, что это для вас представит определенный интерес, потому что многие из вас либо работаете уже в нашей стране, либо собираетесь работать. И надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять стоит ли иметь с нами дело», – отметил Путин. Он выразил надежду, что президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну тоже будет интересно выступление. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление Путина ожидается объемным, в нем он выскажет свои оценки ситуации в экономике и озвучит прогнозы на будущее.

Путин: Россия держит уверенный курс на поддержание соцсправедливости Путин заявил, что финвозможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание соцсправедливости 16 июня 2023, 15:18 Текст: Александра Юдина

Финансовые возможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижению бедности, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, из-за черты бедности в России в 2022 году вышли 1,7 млн человек, а обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства стало важным фактором для успешного преодоления проблем прошлого года, передает РИА «Новости». Власти России проводят адресную помощь наименее обеспеченным гражданам, их доходы за год выросли примерно на 30%, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%. Также Путин призвал сохранить тенденцию по снижению уровня бедности в России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.

Новости СМИ2 Путин заявил о планах «расшить узкие места» в инфраструктуре Путин заявил о планах России продолжать расшивку «узких мест» в инфраструктуре 16 июня 2023, 15:29 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия продолжит расшивку «узких мест» в инфраструктуре. По словам президента, в 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году утроить объемов перевозок по маршруту «Север – Юг», передает ТАСС. В планах в ближайшие пять лет обновить торговый флот, на эти цели будут привлекать средства Фонда национального благосостояния. Российские судоверфи построят около 260 судов. Напомним, глава страны во время выступления на ПМЭФ оценит экономическое положение в России и расскажет о перспективах, а в субботу встретится с группой лидеров из африканских стран. Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Уровень безработицы в России составляет 3,3%, такого низкого показателя не было еще никогда, заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. Глава государства также отметил, что инфляция в России составляет 2,3%, что также близко к историческому минимуму и ниже, чем во многих странах Запада, передает РИА «Новости». Российские власти, по словам Путина, сохранили ответственную и сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Также удалось не допустить раскачки цен. Государственные финансы сегодня в целом сбалансированы, подчеркнул Путин. При этом Россия перенесла часть финансовых расходов на ранние сроки, в частности на военные цели, передает ТАСС. Также президент рассказал о нефтегазовых доходах, которые в мае выросли на 28%. Россия, подчеркнул Путин, слезает с нефтяной иглы, и эта тенденция набирает обороты. Ранее Путин заявлял, что минимальный уровень безработицы и конкуренция между предприятиями за квалифицированных работников стимулирует рост зарплат. Новости СМИ2 Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям 16 июня 2023, 15:34 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. По его словам, такой подход мы применяется не часто, однако в данный момент, когда нарушение обязательств со стороны западный контрагентов стало привычной практикой, является правильным пойти навстречу бизнесу, а именно, объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория, передает РИА «Новости». Путин добавил, что в этом случае будет полностью закрыт вопрос, «чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом». Путин: Российские банки прошли испытание на прочность Путин заявил, что банковская система России прошла испытание на прочность 16 июня 2023, 15:27 Текст: Алина Власенко

Российские банки прошли испытание на прочность, заявил президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. «Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки, их капитальная база прошла испытание на прочность», – заявил президент, передает РИА «Новости». Так, он напомнил, что в 2022 году объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3%, а по гражданам – 9,5%. Темпы роста кредитов юрлицам в апреле 2023 года составили уже 17,1%, а физическим лицам – 12,9%. «Это хорошие показатели», – констатировал Путин. Глава государства также сообщил, что ипотека в России растет опережающими темпами, ее рост составляет 18%. Ранее Путин назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала.

Новости СМИ2 Путин озвучил меры для поддержки внутреннего туризма 16 июня 2023, 15:37 Текст: Елизавета Шишкова

В прошлом году внутренний туристический порог заметно вырос, в связи с этим необходимо развивать качественную инфраструктуру для отдыха в России, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. В связи с этим Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных объектов, в частности самого востребованного сегмента – три-четыре звезды. В эту программу также следует внести строительство круглогодичных парков развлечений, горнолыжных курортов. В ближайшие два года Путин предложил выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в стране, передает ТАСС. Помимо этого, глава государства напомнил о программе, согласно которой к 2030 году необходимо обеспечить связью и доступом в интернет населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.