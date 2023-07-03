Россияне стали рекордно много работать

РБК: Длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня

Российские работники в период с января по март 2023 года в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю, длительность трудовой пятидневки достигла максимального значения с 2010 года, когда начали вести данную квартальную статистику, пишут СМИ со ссылкой на подсчеты аналитической службы FinExpertiza.

За год этот показатель вырос на четверть часа, а предыдущее максимальное значение отмечалось в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут), пишет РБК.

Длительность рабочего дня составляла более 40 часов у 4,3% населения, а меньше 31 часа работали 3,9% россиян.

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют рост рабочей загрузки у россиян переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен, ростом вовлеченности женщин и острой нехваткой персонала.

Как пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, нынешняя ситуация на рынке труда противоположна пандемийному кризису, когда работникам урезали часы. В условиях минимальной безработицы, отметил он, все больше российских граждан работают с полной загрузкой.

Женщины, как сообщил член совета директоров FinExpertiza, обеспечили основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала. Мужчины, по данным исследования, в первом квартале 2023 года традиционно работали больше женщин – 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут. Однако в сравнении с первым кварталом 2022 года мужчины стали работать только на четыре минуты больше, а женщины – на существенные 27 минут.

Исследование проведено на основе данных Росстата, который проводил выборочное обследование рабочей силы. Ежемесячная выборка составляет около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет.

Ранее сообщалось, что в России число работников моложе 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек, в особенности это коснулось россиян в возрасте 25–29 лет.