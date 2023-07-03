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Россияне стали рекордно много работать
РБК: Длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня
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Российские работники в период с января по март 2023 года в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю, длительность трудовой пятидневки достигла максимального значения с 2010 года, когда начали вести данную квартальную статистику, пишут СМИ со ссылкой на подсчеты аналитической службы FinExpertiza.
За год этот показатель вырос на четверть часа, а предыдущее максимальное значение отмечалось в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут), пишет РБК.
Длительность рабочего дня составляла более 40 часов у 4,3% населения, а меньше 31 часа работали 3,9% россиян.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют рост рабочей загрузки у россиян переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен, ростом вовлеченности женщин и острой нехваткой персонала.
Как пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, нынешняя ситуация на рынке труда противоположна пандемийному кризису, когда работникам урезали часы. В условиях минимальной безработицы, отметил он, все больше российских граждан работают с полной загрузкой.
Женщины, как сообщил член совета директоров FinExpertiza, обеспечили основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала. Мужчины, по данным исследования, в первом квартале 2023 года традиционно работали больше женщин – 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут. Однако в сравнении с первым кварталом 2022 года мужчины стали работать только на четыре минуты больше, а женщины – на существенные 27 минут.
Исследование проведено на основе данных Росстата, который проводил выборочное обследование рабочей силы. Ежемесячная выборка составляет около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет.
Ранее сообщалось, что в России число работников моложе 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек, в особенности это коснулось россиян в возрасте 25–29 лет.
Зеленскому объяснили, что означает возврат Украины к границам 1991 года
Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означал бы пребывание в одном государстве с Россией
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Возвращение Украины к границам 1991 года является отличной инициативой Владимира Зеленского, поскольку это бы означало восстановление единого государства с Россией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов напомнил, что в 1991 году Россия и Украина входили в одно государство, столицей которого была Москва. Глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в данном вопросе он согласен с Зеленским, «давно нам пора выходить на эти границы».
Одиннадцать двенадцатых того года, добавил Рогов, Россия и Украина находились в одном государстве. В таких границах Москва и Киев могли выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС его слова.
При этом Рогов уверен, что Зеленский в действительности не заинтересован в мирном урегулировании. При любом мире, добавил он, нынешнего президента Украины «сразу сносят», поскольку люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут и почему чиновники так много воруют, а возможности объяснять все вооруженным конфликтом уже не получится. Зеленский будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, заключил Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
Американские СМИ: Россия узнала главную проблему ВСУ в контрнаступлении
Newsweek: Россия узнала, что у Запада почти закончились ПЗРК Stringer для Украины
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Россия осведомлена о том, что у западных стран почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для ВСУ, а это серьезно бьет по ее боеспособности, сообщили американские СМИ.
Как указал военный эксперт Аллан Орр, Россия знает о проблеме Украины и активно пользуется этим на поле боя. По его мнению, отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства украинская армия не пройдет российские линии обороны, поскольку по ним постоянно работает авиация, передает Lenta.Ru со ссылкой на Newsweek.
Орр добавил, что сейчас США приходится привлекать инженеров старше 70 лет, чтобы реанимировать производство Stinger. Если раньше украинская армия благодаря Stinger могла удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам, резюмировал он.
Накануне первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области складывается достаточно неудачно.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции, вспомнив Петра Первого
Путин о сожжении Корана в Швеции: Петра Первого на них нет
Президент России Владимир Путин вспомнил о победе русской армии под командованием императора Петра Первого в Северной войне, когда комментировал акцию с сожжением Корана в Швеции.
«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», – сказал глава государства, когда посещал 28 июня в дагестанском Дербенте мечеть. Видеозапись опубликовал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
Напомним, в конце июня в Стокгольме священную книгу для мусульман с разрешения властей сожгли на площади Медборъярплатсен. После этого группа иракцев ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Они требовали высылки посла Швеции.
Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе «Титан»
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Взрыв на затонувшем батискафе «Титан» мог произойти из-за крошечной трещины в корпусе, считает доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс, об этом он рассказал The Independent.
По его мнению, такие трещины могли образовываться каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику». Сперва, уточнил доцент, трещины незаметны, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение, передает РИА «Новости».
В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.
Ранее появились первые кадры поднятых со дна Атлантики обломков батискафа «Титан». Бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси выразил мнение, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. В свою очередь российский океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер.
Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться
Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике, передает источник с места событий.
К украинским военнослужащим обратился боец с позывным «Бага», который заявил, что российские военные не хотят, чтобы ВСУ исполняли приказы своего фашистского правительства и брали в руки оружие, поэтому предлагают украинцам прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
Названа сумма, полученная ЧВК «Вагнер» по госконтрактам
Телеведущий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» по госконтрактам получила 858 млрд рублей
Группа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по государственным контрактам почти 860 млрд рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.
Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» указал, что компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей, а по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 млрд рублей. Но, подчеркнул он, это не значит, что столько и заработали, однако говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, передает РИА «Новости».
Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей.
Военком на Украине пожаловался на недостаток добровольцев и необходимость облав
Военком Львовской области: Добровольно в военкоматы на Украине приходит лишь 20% от нужного числа мужчин
Добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных, сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко.
По его словам, добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, половина из этих добровольцев – контрактники, передает ТАСС.
Тищенко отметил, что если не будет облав и разыскных мероприятий в отношении подлежащих мобилизации, то она может оказаться под угрозой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители Украины изобрели новые способы сбежать от мобилизации.
Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
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Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.
Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.
Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.
Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.
В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
В России рассказали о первых климатических мигрантах
Климатолог Кокорин: В России есть люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата
В России уже есть люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, например, жители Чукотки теперь переезжают на юг Сибири, а не в Краснодарский край, где уже слишком жарко, рассказал климатолог Алексей Кокорин.
По его словам, люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Новосибирскую и Омскую, области, поскольку в Краснодаре теперь слишком жарко, передает РИА «Новости».
По словам Кокорина, сейчас в Краснодарском крае температуры могут подниматься выше 40 градусов, что вредно для пожилых людей, много лет живших на Севере.
Ранее ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ города Алексей Екайкин заявил, что у Санкт-Петербурга к концу XXI века могут начаться проблемы из-за таяния ледников в Антарктиде.
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов: Украина готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что контрнаступление может начаться со дня на день, в любой момент. По его словам, сейчас украинская армия пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск, это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, передает РИА «Новости».
Как указал Рогов, Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
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Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.
Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.
На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».
Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).
Шольц прокомментировал поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus
Шольц: Германия не хочет поставлять Киеву оружие для нападения на Россию
Германия не собирается поставлять Украине оружие, которое можно использовать для нападения на Россию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя поставки дальнобойных ракет Taurus.
Об этом передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.