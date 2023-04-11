В России резко сократилось число трудящихся в возрасте до 35 лет

РБК: В России в 2022 году резко сократилось число трудящихся в возрасте до 35 лет

Число работников моложе 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек, в особенности это коснулось россиян в возрасте 25–29 лет, пишут СМИ.

До этого столь масштабное снижение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек, пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата.

В результате в декабре 2022 года доля молодых людей на рынке труда составила 29,8% всех занятых (или 21,5 млн человек) – это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года).

Отмечается, что число работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно.

Особенно сильно за последний год сократилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет – их стало меньше на 724 тыс. (7,2 млн человек). Авторы исследования отмечают, что эта категория молодых специалистов очень важна, поскольку они уже обладают опытом работы, что сочетается с высокой трудовой мобильностью. В данную возрастную категорию попали родившиеся в кризисный период 1993–1997 годов.

Также значительным оказалось «вымывание с рынка труда» сотрудников в возрастной категории 30–34 лет (то есть среди родившихся в 1988–1992 годах). Их численность снизилась на 524 тыс. – до 10,7 млн человек. Эксперты охарактеризовали эту группу как «достаточно опытных специалистов с высокой работоспособностью». Указано, что в 2021 году их численность росла.

Примечательно, что наиболее яркую плюсовую динамику продемонстрировали россияне в возрасте 60–69 лет, присутствие которых на рынке труда выросло на 336 тыс. человек – до 4,9 млн.

Авторы исследования поясняют, что основная причина старения рабочей силы – демографическая. Возрастной порог в 30 лет с начала 2010-х начали переступать родившиеся в 1980-е, и численность молодых работников стала сокращаться. За последние десять лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%, отмечается в исследовании.

Ранее специалисты Минздрава и политологи назвали шаги, которые нужно предпринять, чтобы Россия не оказалась на краю демографической ямы.