Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.7 комментариев
Экс-разведчик США: Зеленский после провала в бою столкнется с кошмарным выбором
Экс-разведчик ВС США Риттер: После провала контрнаступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов
После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.
По словам экс-разведчика, Киеву придется выбирать между соглашением на территориальные претензии России и продолжением боевых действий. При этом, считает Риттер, в первом случае Украина потеряет возможность вступить в НАТО, а во втором – потеряет новые территории и будет уничтожена как нация, передает РИА «Новости».
Риттер в статья для Consortium News указывает, что киевскому режиму пришлось принести в жертву своих граждан ради вступления в Североатлантический альянс, но из-за провала на поле боя Украина так и не получила желаемого.
Бывший разведчик считает, что после завершения конфликта на Украине альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за существование в новом формирующемся миропорядке.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.