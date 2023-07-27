Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последний атаке

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

«Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% - летчиками боевой авиации», — сказал Путин.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более, чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.