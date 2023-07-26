Посол Антонов резко раскритиковал «накачку» Украины американским оружием

Посол Антонов: США спонсируют террористические планы Киева

Единственное, чего добиваются США, отправляя киевскому режиму новую партию военной помощи, – еще большего количества человеческих страданий и смертей, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что США продолжают «накачку» своих украинских марионеток оружием. Эти действия американской стороны, по оценке Антонова, выходят за грань морали и здравого смысла. При этом США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины и манипулируют общественным мнением.

Снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, превратят города в руины и усеют поля неразорвавшимися боеприпасами, станут причиной искалеченных жизней, подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что Вашингтон, ступив на путь войны, не способен остановиться и трезво оценить происходящее. Американские стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников, подчеркнул дипломат, напомнив об атаках на Крымский мост, не являющийся военным объектом.

«Сколько еще американских «Брэдли» должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну «на поле боя» приведут лишь к одному – бесславному поражению русофобов?» – задается вопросом Антонов.

Ранее Пентагон заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы для систем ПВО и бронетехника.