Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал бесперспективными попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.

По его словам, с военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста – это крошечный простреливаемый бесперспективный пятачок, передает РИА «Новости».

По мнению Сальдо, командование ВС России, сберегая жизни бойцов, решило устроить для противника «своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима на херсонском направлении».

При этом, отметил врио губернатора, украинское командование под давлением «западных кукловодов», без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них «конвейер смерти».

Он рассказал также, что с 1 по 23 июля ВСУ на территории Херсонской области потеряли: до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, одну командно-штабную машин, два командных пункта, две РСЗО, более 30 минометов, о противотанковый ракетный комплекс, три РЛС; две установки радиоэлектронной борьбы; семь складов.

Сальдо добавил, что дополнительное подтверждение – переполненные госпитали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. При этом, по его словам, больше всего враг «положил» своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.

Ранее также сообщалось, что российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.