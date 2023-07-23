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В работе Wikipedia произошел глобальный сбой
В работе онлайн-энциклопедии Wikipedia в ряде стран произошел сбой
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В работе онлайн-энциклопедии Wikipedia в ряде стран в воскресенье наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
97% пользователей, которые столкнулись с неполадками, сообщили, что у них возникли трудности с доступом к порталу. Еще 3% пользователей заявили о сбоях в приложении, передает ТАСС.
Из Британии поступило 1,5 тыс. отчетов о сбоях. Также количество заявок о проблемах в работе сайте возросло в Германии, России, Нидерландах, Швеции, Польше и других странах.
В начале июля произошли сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter в Соединенных Штатах.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию
Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции
Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.
Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».
Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.
Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.
Ранее юрист раскрыл основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах.
Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
Названо направление движения «теплового взрыва» из Европы
Гидрометцентр: Аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
Вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномально жаркая погода распространяется из Европы на юг Турции, где в ближайшие выходные ожидается до 45 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил РИА «Новости», что в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции температура составит около 35 градусов, а вот на юге республики, на побережье Средиземного моря столбики термометров поднимутся до 40–45 градусов. Вода прогреется до 25–26 градусов.
В центре Западной Европы при этом погода, как ожидается, станет более благоприятной. В Германии, Франции температурный фон около 25 градусов. В Испании жара сохраняется, там 35–40 градусов.
Ранее сообщалось, что на фоне жары в Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормальных значений.
Вильфанд ранее отмечал, что последствия «теплового взрыва» в Сахаре не коснутся России.
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.
ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.
Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации
Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации
Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС.
Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат.
Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Орбан предрек крах экономик Британии, Франции и Италии
Премьер Венгрии Орбан: Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира к 2030 году
К концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, на саммите ЕС и Латинской Америки, он «своими глазами видел и своими ушами слышал», что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были «геноцид коренных народов», «рабство», передает РИА «Новости».
Он назвал Евросоюз «слабым и богатым союзом», который боится конкуренции, не может больше «выходить на ринг», что ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут.
Минобороны сообщило о гибели журналиста от кассетных боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами журналистов, корреспондент Ростислав Журавлев погиб
Украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен 22 июля около 12.00, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранения получили четыре журналиста, их оперативно эвакуировали в медучреждения Минобороны, там им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что артиллерийский удар был нанесен кассетными боеприпасами.
Журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
У других пострадавших состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.
При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ погибли четыре человека
При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека
В ходе ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в торговом центре Москвы «Времена года» погиби четыре человека, сообщили медики.
В ходе ЧП погибли четыре человека, заявили медики ТАСС.
Глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил гибель четырех человек.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших, и указал, что на месте продолжают работу спасатели.
По данным телеканала 360, на втором этаже центра, где расположены холодильники, есть человек, который просит о помощи.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в помещении заблокированы люди.
Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.
По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.
Макаревич призвал израильтян выйти на улицы из-за плохой работы почты в стране
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Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич (иноагент) возмутился плохой работой почты Израиля, он предположил, что жителям страны следует выходить на улицы из-за такого сервиса.
Макаревич в своем Facebook (принадлежит экстремистской Meta, заблокирован) указал, что с интересом следит за политической жизнью в Израиле, и отметил, что «все это очень важно».
Вместе с тем он пожаловался на работу различных сервисов, для получения документов необходимо ждать «два месяца», указал он. Доставка из магазинов может задерживаться на неделю или может вообще не приходить, но платить за нее нужно обязательно, добавил музыкант.
Макаревич рассказал, что ждал шесть месяцев из России посылку с костюмом для путешествий, ботинками и фотоаппаратом. Когда отправление пришло в Израиль, он «выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку» с отделением почты. После этого посылка отправилась назад, но пошлину в 2 тыс. евро все равно пришлось уплатить.
По его словам, уникальным для него стало отношение израильтян к подобному сервису. «Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?», – задал он вопрос подписчикам.
Макаревич указал, что «считается дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет 20», но отметил, что платит налоги и не понимает, чем заслужил «такое неуважение».
«И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение этой проблемы. Ну и судебной реформы», – заключил музыкант.
В мае Макаревич заявлял, что не будет больше выступать в России.
Ранее пресса сообщала, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
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Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.