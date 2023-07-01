В работе сервиса микроблогов Twitter в США произошел сбой

Лавров рассказал, за что воюет Россия

Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории

В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.

Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».

Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».

При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.

Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.

Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».

Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.