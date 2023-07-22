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На Украине назвали причину увольнения Зеленским посла в Британии
Украинский журналист объяснил «детской местью» увольнение Зеленским посла в Британии
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Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано склонностью президента страны Владимира Зеленского и его команды к «детской мести», заявил украинский журналист и блогер Виктор Коваленко.
Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, что доказывает развитие у украинского президента «диктаторской» черты, передает RT.
По словам Коваленко, Зеленский показал, что требует максимальной лояльности. Он с сожалением отметил, что команда Зеленского при увольнении стремится «потроллить» или унизить человека, передает РИА «Новости».
Журналист также рассказал, что Пристайко узнал о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где открывали улицу имени Зеленского, но машину пришлось повернуть назад.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему увольнение опытного посла Украины Вадима Пристайко хорошая новость для России.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
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Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
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Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
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Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Медведев предложил посадить Борреля на строгую диету
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на «жесткую словесную диарею» главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по поводу отказа России от продления зерновой сделки.
Медведев в своем Telegram-канале пересказал позицию Борреля, который обвиняет нашу страну в том, что она якобы «морит голодом планету» и «лишает мирных укробандеровцев их законного заработка».
По мнению зампреда СБ России, Борреля самого следует посадить на строгую диету – «только вода, и все». А то, продолжил Медведев, как дело касается вопросов поставки зерна африканским странам, так «Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты». «Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордых европейцев», – объясняет он позицию Запада. При этом, добавил Медведев, когда Борреля «прижали вместе с салонаркоманами», то сразу начались заявления в духе «караул, голодаем».
Заместитель председателя Совета безопасности России посоветовал Западу определиться: или Европа выполняет справедливые требования Москвы, или пусть «умерит аппетит».
«А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», – заключил Медведев.
Напомним, Боррель заявлял, что Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше. Также он призвал еще увеличить военную поддержку Киева.
Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.
Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».
Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
Посол Украины в Лондоне уволен после критики Зеленского
Посол Украины в Лондоне Пристайко уволен после критики слов Зеленского в адрес Уоллеса
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла в Великобритании Вадима Пристайко, который назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.
Указом Зеленского Пристайко уволен с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, а также с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации, передает ТАСС.
Документ размещен на сайте президента Украины.
Напомним, Уоллес, комментируя недовольство Зеленского итогами саммита НАТО, заявил, что Украине стоит чаще благодарить Запад за помощь. Зеленский резко ответил на это, предложив благодарить британского чиновника каждое утро. Пристайко осудил ответ украинского президента.
Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».
ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.
Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.
Взрывы прогремели в ряде областей Украины
ТАСС: Взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины
Взрывы прозвучали в ночь на субботу, 22 июля, в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ.
Так, о взрывах в Кропивницком в центральной части Украины сообщает издание «РБК-Украина».
Перед этим украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кировоградской области. Сообщалось о работе системы ПВО, передает ТАСС.
О взрывах в Днепропетровской области Украины сообщил телеканал «Дом». По его словам, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.
Воздушная тревога ночью объявлялась в пяти областях Украины. По состоянию на 4.03 мск сирены звучали только в Николаевской области. Такие данные приводятся на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Накануне утром серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины.
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.