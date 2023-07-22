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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Максим Соколов
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    Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

    Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость
    		  
    22 июля 2023, 09:20
    Фото: Zuma\TASS

    Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость?

    «Нездоровый сарказм». По общепринятой версии, эти два слова стоили работы послу Украины в Лондоне Вадиму Пристайко. Президент Владимир Зеленский отправил его в отставку за критику своего чувства юмора.

    Последовательность описываемых событий запустил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, когда после саммита НАТО обвинил Зеленского в неблагодарности. Мол, хотелось бы чаще слышать «спасибо», мы вам не «Амазон».

    Когда президента Украины попросили это прокомментировать, у него сдали нервы. По крайней мере, от чемпиона капитанских конкурсов КВН можно было ожидать более изящной реакции, чем та, которую он выдал: «Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю».

    Это Пристайко впоследствии и назвал «нездоровым сарказмом». В интервью каналу Sky News он также выразил мнение, что «не следует показывать россиянам, будто между странами НАТО и Украиной есть напряжение».

    «Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен Уоллес может позвонить мне и рассказать все, что хочет», – добавил дипломат. Возможно, без пяти минут бывший дипломат, – как знать, насколько далеко распространяется мстительность Зеленского, может, и до «волчьего билета» дойдет.

    И тут стоит уточнить, что Пристайко – один из наиболее профессиональных послов в украинском дипкорпусе. После государственного переворота 2014 года этот дипкорпус стремительно деградировал: прежние опытные кадры вымывались, на их место приходил откровенный сброд – от сельских нацистов до сексологов-гипнотизеров.   

    Эталонный украинский посол сейчас это Андрей Мельник, прежде работавший в ФРГ, а теперь сосланный в Бразилию. Наглый, безапелляционный, нахрапистый тип, создающий впечатление, будто Украине все должны и по гроб жизни обязаны.

    Но не таков Пристайко – человек интеллигентный и осмысленный, хотя, как считается, и «мажор»: якобы попал в МИД по протекции отца, замглавы СБУ Украины.

    Уже более двадцати лет Пристайко работает с англосаксами – австралийцами, американцами, британцами и канадцами, а также с секретариатом НАТО. Менялась украинская власть, но он оставался в обойме, поскольку был технократом: решал конкретные задачи с помощью традиционной дипломатии и не лез в вопросы политики или идеологии.

    Устоял Пристайко, уроженец Одесской области, и под натиском «новых правил», когда задачей украинских послов стало хаять и унижать все русское. Его крайне сложно подозревать в симпатиях к России – он «западник» до мозга костей, но до вульгарной русофобии не опускался: врагом нам был, но хамом не был.

    Репутация привела его на пост главы МИД в начале президентства Зеленского, когда вчерашний комик еще изображал из себя поборника национального мира и восстановления отношений с Россией, одновременно набирая управленческую команду «новых людей с незашоренными взглядами». Был в истории Украины такой романтичный период. Но продолжался недолго.

    Когда новый президент окончательно определился с тем, что на компромиссы по Донбассу не пойдет и противостояние с Россией продолжит, Пристайко заменили на Дмитрия Кулебу – формально кадрового дипломата, который больше похож на пиарщика или маркетолога.

    Креативные презентации, информационные технологии, пропагандистские эксперименты – все это могло «зацепить» Зеленского в Кулебе, который до сих пор сохраняет свой пост и ни разу не дал повода усомниться в личной преданности начальнику.

    В заочную перепалку Зеленского с Уоллесом он, кстати, встрял на стороне шефа, заявив, что Украина не возражает, если Британия станет для нее оружейным «Амазоном».

    Так Пристайко отправился в Лондон, а после начала СВО его влияние сильно возросло. У Великобритании была особая роль в конфликте, роль посла Украины тоже стала особой – он осуществлял плотную координацию с британской стороной по вопросам вооружения и переподготовки ВСУ, в первую очередь, через того же Уоллеса. Стоит признать, эти двое многого добились: в деле милитаризации Украины британцы действовали на опережение.

    Видимо, манеры пьяного клоуна, которые демонстрировал Зеленский, действительно мешали работе осторожного Пристайко с чопорными британцами, раз он решил отделить интересы Украины от интересов президента и заступился за посредника, то есть за Уоллеса.

    Но примерно тогда же стало известно, что Уоллес уходит из правительства. Это снизило ценность Пристайко в глазах начальства. С новым министром теперь будет работать новый посол, а президент Зеленский осуществил акт скорой мести, напомнив, кто на Украине главный.

    Он нервничает. После саммита НАТО Зеленский получил от Запада несколько «черных меток»: там намекают, что на нем свет клином не сошелся, у распределителя западных ресурсов на пространстве военного противостояния России может быть другая фамилия.

    Поскольку лояльность Запада на Украине – важнейший политический ресурс, Зеленский не может сейчас позволить ни малейшей смуты в управленческой вертикали, сомнений на собственный счет и даже просто критику – только равнение на вождя. Иначе его карьера завершится гораздо раньше, чем ему хотелось бы. И Пристайко был демонстративно наказан.

    Это могло бы быть заурядной историей про то, как политикан и эгоцентрик уничтожил дипломата и профессионала, но есть одно «но»: чем бы ни руководствовался Зеленский, он в своем праве и со своей железной правотой. Дипломаты не могут и не должны публично комментировать слова главы представляемого ими государства в подобном тоне. Гимн, флаг, язык, Родина, народ, монарх или президент – все это вне любой критики, даже если президент или монарх распоследняя сволочь.

    Профессиональный дипломат Пристайко превысил свои полномочия и дал абсолютно непрофессиональный комментарий. В его случае это не просто слово, а дело. За такие дела – да, увольняют из МИД почти любой страны. И хорошо, что увольняют.

    В целом это бережет традиции той самой классической дипломатии, не давая ей окончательно превратиться в балаган с хамящими клоунами.

    А в данном конкретном случае выбивает из украинской власти ценных и опытных функционеров с полезными связями.

    Если бы Зеленский еще и генералов поменял на кэвээнщиков, было бы совсем хорошо.

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