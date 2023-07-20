QazaqGaz анонсировал начало транспортировки российского газа в Узбекистан

Миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты

Миколог Дьяков рассказал, как вырастают огромные грибы и можно ли их употреблять в пищу

Если обратная сторона шляпки гриба-гиганта начала зеленеть, то это указывает на его старость, поэтому в еду его использовать не стоит. В остальных случаях никакой опасности для здоровья нет, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Так он прокомментировал обнаружение грибов, которые существенно превосходят по размерам остальные грибы.

«Параметры любого организма, например, будет он большой или маленький, определяется двумя группами факторов. Первая группа – это так называемая норма реакции, которая заложена в геноме (в наследственности). Она задает параметры организма – от какого размера до какого он может быть. Вторая группа – это внешняя среда, в которой развивается организм. Факторы внешней среды могут реализовать норму реакции от самого маленького до самого большого», – рассказывает Дьяков.



Соответственно, все съедобные грибы-гиганты, найденные грибниками, получили такой размер из-за того, что в их геноме была соответствующая норма реакции, а условия, где они росли, были прекрасными. «Мне удавалось найти 40-сантиметровый белый гриб, может быть чуть меньшего размера», – делится собеседник.

Есть такие грибы совершенно не опасно, говорит специалист. Но есть особенности, на которые грибнику стоит обратить внимание. «Если такой гриб-гигант никто не съел, ни мышки, ни слизняки, ни комарики, и он молодой и чистый, то нет никаких преград – грибник может его приготовить. Опасны старые грибы, которые могут быть и маленького размера, кстати. Первый признак старения – когда начинает зеленеть геменофор (спороносный слой, который выглядит как трубочки под шляпкой гриба). Если, конечно, он только начал зеленеть, то иногда можно просто его ободрать, а мякоть съесть. А если гриб дряблый, червивый – старость гриба сразу видно, – то лучше не брать такой для еды», – отмечает Дьяков.

Кроме того, старые грибы могут содержать личинок насекомых, грибки, бактерии, а также патогенные микроорганизмы, такие как стафилококк, сальмонелла, энтерококк, протей, стрептококк, клебсиеллы, кишечную палочку. У человека, употребившего такой гриб, может развиться тяжелое инфекционное заболевание.

Ранее миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД о мерах предосторожности при покупке грибов на рынке. Так он предупредил, что за лисичку часто принимают так называемую говорушку оранжевую, в то время как белый гриб отличит даже новичок, который не разбирается в грибах.