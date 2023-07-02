Казачий генерал рассказал о вкладе казаков в освобождение Лисичанска

Год назад Лисичанск был освобожден от ВСУ

Лисичанск является крупным промышленным городом, поэтому после его освобождения становится легче освобождать территории Донбасса, рассказал казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

2 июля отмечается первая годовщина освобождения Лисичанска. В начале июля 2022 года Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установили контроль над городом и подняли флаг на здании администрации. В освобождении Лисичанска участвовало около 3,5 тыс. представителей казачества.

Водолацкий в интервью, опубликованном на сайте «Российское казачество», описал ход боевых действий за город.«Командование 2-го армейского корпуса поставило задачу именно 6-му гвардейскому казачьему полку, который сегодня является уже бригадой. Именно они были на самом острие и приняли на себя всю мощь украинской обороны. С правой и с левой стороны от нас продвигались подразделения бригад корпуса и подразделения «Ахмата». 6-й гвардейский казачий полк им. Платова и 208-й казачий полк – первые подразделения, которые освобождали эти населенные пункты около Лисичанска и первые вошли в сам город», – рассказал депутат.

Он назвал число погибших казаков в результате штурма, отметив, что, если брать всю оборонительную линию, населенные пункты, которые были перед Лисичанском, погибло около 240 казаков.

По его словам, Лисичанск – это не просто важный пункт в системе ЛНР, это еще и крупный промышленный город, после освобождения которого открывается оперативный простор, для того чтобы дальше выходить на территорию ДНР и освобождать ее города. «Это приграничный город ЛНР, примерно через 25 км от Лисичанска в сторону Спорного как раз пролегает граница области Войска Донского. Казаки, взяв город, вышли на историческую границу Всевеликого войска Донского, которая была до 1922 года», - отметил казачий генерал.

Он добавил, что люди после освобождения города начали возвращаться в свои дома. За месяц в город вернулось около 12 тыс. человек, указал депутат Госдумы.

Ровно год назад казаки 6-го Казачьего полка совместно с бойцами «Ахмата» окончательно установили контроль над населенным пунктом и водрузили флаг на здании местной администрации.