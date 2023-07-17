В МИД отреагировали на террористическую атаку против Крымского моста

В МИД осудили террористическую атаку против Крымского моста

В МИД осудили террористическую атаку против Крымского моста, напомнив, что мост является исключительно гражданским объектом, также в ведомстве призвали международное сообщество дать оценку преступлению.

В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что МИД рассчитывает, «что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что повреждения моста будут устранены в кратчайшие сроки, а попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми.

В МИД отметили, что заявление Киева о том, что произошедшее было совершено совместными силами ВМС и СБУ Украины подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны.

«Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», – говорится в сообщении.

В МИД также выразили уверенность, что виновные будут установлены и не уйдут от правосудия.

В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.