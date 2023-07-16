Глава Минфина США назвала одной из главных задач года борьбу с обходом Россией санкций

Глава Минфина США Йеллен: Необходимо противодействовать попыткам России обойти наши санкции

Администрация США считает одной из главных задач в текущем году препятствование обходу Россией введенных против нее рестрикций, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая в индийском Гандинагаре.

Как заявила Йеллен в преддверии встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати (G20), одна из ключевых задач для Минфина США в этом году – противодействовать попыткам России обойти санкции, коалиция наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки, передает ТАСС.

Йеллен добавила, что США и их союзники «продолжат ограничивать доступ России к военной технике и технологиям», которые нужны ей для проведения специальной военной операции на Украине.

По словам главы Минфина, еще одна ключевая задача для Вашингтона состоит в том, чтобы «удвоить на этой неделе поддержку Украины». По мнению Йеллен, прекращение боевых действий на Украине стало бы «самым лучшим шагом», который можно предпринять «для мировой экономики». Она считает, что содействие со стороны Вашингтона и его союзников «помогает поддерживать работу правительства и экономику» Украины.

Ранее в США заявили о блокировке 500 млн долларов «российских олигархов».