Симоньян пожалела подозреваемых в покушении на нее и Собчак

Главред RT Маргарита Симоньян выразила сожаление, что молодой человек, готовивший покушение на нее и журналистку Ксению Собчак, попал под влияние пропаганды.

Симоньян в комментарии RT задалась риторическим вопросом о том, кто беседовал с готовившим покушение 18-летним юношей, кто «так заморочил голову», что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины на уничтожение лидеров общественного мнения России.

«Это, конечно, сильный когнитивный диссонанс», – указала она.

Главред телеканала выразила надежду, что подозреваемый поймет, «что он чуть не натворил», и предположила, что из мест лишения свободы он сможет попасть на фронт, где в окопах «сама жизнь, сама судьба вправит ему мозги», и он послужит на славу России.

Подозреваемый позднее может горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать, продолжила Симоньян.

Она напомнила, что это уже второе покушение на нее за последний год, и первое для нее стало шоком.

«За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать и лучше, наверное, такая, чем неминуемая, какая-то другая мучительная, долгая», – сказала главред RT.

Напомним, ФСБ заявила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак, по версии следствия, покушения готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ. Один из организаторов раскрывал детали подготовки покушения.

Публицист Армен Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что СБУ пытается перебить негативную информационную повестку после саммита НАТО подобными покушениями.