Российский военный Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении

Боец «Южной» группировки российских войск с позывным Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении.

Командир подразделения, в котором служит Юган, рассказал, что противник малой группой начал бодрое наступление, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался в обстановке, передает РИА «Новости».

Обнаружив наступающего противника, российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и продолжил стрельбу, ранив одного из боевиков киевского режима. Второй украинский военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.

По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 30 атак ВСУ.