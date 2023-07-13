СК затребовал ареста для подозреваемого в убийстве Ржицкого

Следствие затребовало подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого Сергею Денисенко помещение под арест, сообщили в пресс-службе СК России.

Следствие ходатайствует в суде об аресте подозреваемого Денисенко, сообщили в ведомстве ТАСС.

Ранее в СКР сообщал, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара и бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения.

У него при задержании нашли пистолет и глушитель. Сам Денисенко признался, что для совершения преступления его завербовали спецслужбы Украины.

По данным прессы, Денисенко родился в украинской Сумской области, но жил в Киеве, также был заслуженным тренером и мастером спорта Украины.