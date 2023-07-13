РПЦ раскрыла детали договора с Третьяковской галереей по «Троице» Рублева

Представитель Московской Патриархии игумения Ксения раскрыла подробности договора с Третьяковской галереей по «Троице»

Глава правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала, в чью пользу осуществляется страхование иконы «Троица» Андрея Рублева в рамках договора между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.

Указывается, что договор заключен «на 49 лет с последующей пролонгацией». При этом обе стороны считают икону «национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства», сообщается на сайте Русской православной церкви.

Икона «как музейная ценность» остается объектом федеральной собственности. Церковь обязана «соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей». Галерея сохраняет «право оперативного управления на музейный предмет». Вопросы сохранности принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России.

При этом «финансирование реставрационных и консервационных работ будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также в рамках программ государственной поддержки». Страхование осуществляется в пользу галереи «за счет привлеченных средств».

Напомним, договор о передаче иконы Святой Троицы Андрея Рублева был утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры Ольгой Любимовой.