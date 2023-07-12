Российские бойцы показали захваченную БМП Bradley

Взгляд
12 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
Разделы

Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
Перейти в раздел…

Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
Перейти в раздел…

Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
Подробности...

Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет и не собираюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
    Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы
    Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков «Азова» Российские бойцы показали захваченную БМП Bradley Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP Швеция разрешила Киеву тестировать истребитель Gripen
    Песков назвал вбросом заявление о «добравшемся» до ядерного хранилища «Вагнере» Ирландский наемник сбежал с Украины после встречи с российским танком Зеленский заявил о договоренности с Германией о поставке дополнительных ЗРК Patriot Мир предупредили о грядущем «интернет-апокалипсисе»

    Главная тема


    Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

    «пейте море!»


    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС

    дальний радиус


    Стало известно о планах США поставить Украине баллистические ракеты

    сделано в Крыму


    Новый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав ВМФ

    Видео

    специальный репортаж


    «Лучше бы однажды тряхануло». Как в Хакасии завершается пятилетка красного эксперимента

    восточный базар


    Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

    строительство кораблей


    Как будет создан новый российский флот

    обнуление скидки


    Российская нефть избавилась от санкционного дисконта

    саммит в Вильнюсе


    Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

    принципы расселения


    Олег Степанов: Каким должен быть идеальный русский город

    военное столкновение


    Тимофей Бордачев: Новое расширение НАТО становится угрозой для США

    экзистенциальные враги


    Владимир Можегов: Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

    карикатура


    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    Российские бойцы показали захваченную БМП Bradley

    Появилось видео с захваченной российскими военными из отряда «Керчь» БМП Bradley
    		   
    12 июля 2023, 13:53
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео с российскими военными из отряда «Керчь», которые демонстрируют американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley («Брэдли») и передают привет «пану Зеленскому».

    Бойцы, стоя на фоне Bradley, сообщили, что собираются «пригнать мотолыгу», то есть тягач МТ-ЛБ, и забрать боевую машину, передает РИА «Новости».

    Как сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу, с 4 июня российские военные в зоне СВО уничтожили 1244 единиц бронетехники, включая 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (54)
    Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    		   
    11 июля 2023, 18:24
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».

    Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.

    Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.

    «Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.

    Коментарии (125)
    Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    		   
    11 июля 2023, 15:07
    Фото: REUTERS/Benoit Tessier
    Текст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).

    Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».

    Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».

    Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.

    Коментарии (91)
    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС
    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС
    		   
    12 июля 2023, 11:09
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.

    На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.

    «Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

    Коментарии (17)
    Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
    NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
    		   
    12 июля 2023, 09:04
    Фото: U.S. Army/Wikipedia
    Текст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.

    Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.

    Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.

    Коментарии (27)
    Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
    Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
    		   
    12 июля 2023, 01:21
    Фото: MBDA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.

    Коментарии (5)
    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
    		   
    11 июля 2023, 21:48
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, рассказали в оперативных службах региона.

    Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита.

    Коментарии (66)
    Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление

    11 июля 2023, 18:48

    Текст: Ольга Иванова

    Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

    По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.

    Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.

    Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».

    Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.

    Коментарии (24)
    Президент Чехии дал Украине срок до конца года для демонстрации успехов
    Президент Чехии Павел назвал отведенный Украине для демонстрации успехов срок
    		   
    11 июля 2023, 18:42
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Чехии Петр Павел заявил, что Киев должен до конца 2023 года взять под свой контроль как можно больше территорий, потому что в следующем году будет поздно, сообщает журнал Newsweek.

    Также Павел отметил отсутствие значимых успехов у ВСУ в ходе наступления, по его словам, украинские военные очень медленно продвигаются вперед, пытаясь найти слабые места в обороне ВС России, говорится в статье.

    Президент Чехии предположил, что у Киева осталось мало шансов вернуть под свой контроль утраченные территории. Политик указал также на снижение безоговорочной поддержки Киева.

    Ранее сообщалось о решении Чехии передать Украине вертолеты и боеприпасы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (22)
    США и НАТО рассердились на Зеленского
    Заявление Зеленского вызвало недовольство американских чиновников и сторонников Украины в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 07:33
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Высказанное украинским президентом Владимиром Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников, сообщили СМИ.

    Один из чиновников заявил, что принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе члены делегации оказались разгневаны высказыванием Зеленского в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кроме того, заявление Зеленского «разочаровало сторонников Украины» в НАТО – они полагали, что «добились победы для Киева», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Дипломаты некоторых стран НАТО упрекнули Зеленского в попытке использовать соцсеть при ведении переговоров – они считают, что украинский президент хотел «оказать максимально возможное давление» на альянс.

    Напомним, Зеленский заявил, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.

    Коментарии (4)
    Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
    		   
    11 июля 2023, 18:40
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.

    При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

    До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.

    Коментарии (23)
    Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
    		   
    11 июля 2023, 19:54
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.

    «Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.

    По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.

    Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
    Сейм Польши принял постановление с призывом к Украине признать вину в Волынской резне
    		   
    12 июля 2023, 04:06
    Фото: Wladyslawa Siemaszkow/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В восьмидесятую годовщину Волынской резни Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за действия Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии (ОУН–УПА*, запрещена в России), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

    В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА*, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*.

    Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», передает РИА «Новости».

    В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».

    Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.

    Коментарии (17)
    Захарова объяснила, почему Польша против вступления Украины в НАТО

    11 июля 2023, 15:53

    Текст: Ольга Иванова

    Польша против присоединения Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить украинские территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

    По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Если Киев будет принят в НАТО, то альянсу самому необходимо признать украинские границы, а «с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», сообщает ТАСС.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.

    Коментарии (7)
    Историк: Польша спросит с Украины за Волынскую резню после поражения ВСУ
    Историк Гаспарян объяснил, почему Польша пока не предъявляет претензии Украине за Волынскую резню
    		   
    11 июля 2023, 20:21
    Фото: REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польша сейчас поддерживает Украину из-за ее противостояния с Россией. Но когда Украина проиграет, Польша предъявит ей претензии и за Волынскую резню, и за героизацию Бандеры, сказал газете ВЗГЛЯД историк Армен Гаспарян. Во вторник в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА против жителей II Польской Республики (1918-1945)

    «Польские политики, публично оплакивая жертв геноцида, на деле предали память погибших в Волынской резне, вооружая и обучая киевский режим, который является идеологическим наследником Степана Бандеры. У нормальных людей это называется «биполярное расстройство», а для поляков это политика», – пояснил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

    «Сейчас Украина противостоит Москве, поэтому Варшава предпочитает закрыть глаза на массовые проявления откровенно нацистских настроений среди украинских военных – вплоть до поклонения Гитлеру и его приспешникам», – отметил собеседник.

    «Когда же Украина проиграет, Польша мгновенно вспомнит и предъявит претензии ей за все: за Волынскую резню, за героизацию Бандеры, за многое другое. И польская общественность воспримет это с сильным ажиотажем и поддержкой. Но сейчас в публичном пространстве Польша и Украина братаются. Польское общество ворчит, но принимает правила игры своей власти, поскольку понимает, для чего это делается сейчас», – добавил эксперт.

    Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Варшава предает память жертв Волынской резни, продвигая нацистскую идеологию и снабжая оружием киевский режим. «Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 1930-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», – указал депутат.

    Ранее несколько сотен человек провели перед посольством Украины в Варшаве акцию памяти «Воскресенье украинской расплаты», организованную партией «Фронт» Кшиштофа Толвинского в сотрудничестве с другими организациями, сообщает Mysl Polska.

    «Это был геноцид и этническая чистка», – напомнил Толвинский про Волынскую резню. «Американцы, немцы и прочие потирают руки и делят деньги. А мы вооружимся. Против кого вооружимся? Друг против друга?», – сказал он.

    При этом в понедельник президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда вместе присутствовали на поминальной церемонии в костеле святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Волынская резня – один из самых болезненных вопросов во взаимоотношениях двух стран. Трагедия произошла во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН-УПА (запрещена в России) при поддержке местного населения совершили акции массового убийства поляков.

    В Польше события получили название Волынской резни, жертвами которой стали более 100 тыс. человек, в основном крестьян. Датой начала Волынской резни считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА провели скоординированную атаку на 99 польских поселений под лозунгом «Смерть ляхам!».

    В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН, УПА, дивизии СС «Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны).

    Коментарии (16)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •