Страны G7 решили помочь Украине создать боеспособные вооруженные силы

Белый дом: Страны G7 помогут Украине создать боеспособные вооруженные силы

Соединенные Штаты и другие лидеры G7 объявят о планах помочь Киеву в создании вооруженных сил, которые смогут защищать себя и сдерживать будущие атаки, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

По ее словам, Вашингтон и лидеры стран «Большой семерки» в среду объявят о планах помочь Украине создать вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдержать будущие нападения, передает РИА «Новости».



Одновременно страны G7 намерены объявить о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.

Тем временем телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера сообщает, что декларация G7 о гарантиях Киеву предусматривает расширение программ обучения ВСУ и военных учений, а также развитие промышленных мощностей. Кроме того, предполагается выделение военной техники и усиление обмена разведданными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Запада «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.