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В ОП РФ провели исторические параллели между СВО и Северной войной
Член ОП РФ Малькевич: России, как и 314 лет назад, противостоит Запад и его вассалы
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В эти дни Россия, как и 314 лет назад, освобождает свои исторические земли от Запада и его вассалов, планомерно ослабляя и уничтожая противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член ОП РФ Александр Малькевич. 10 июля 1709 года русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведами в Полтавском сражении.
«В ходе Северной войны наша страна противостояла одному из сильнейших европейских государств той эпохи – Королевству Швеция – и предателям, перешедшим на его сторону. Шведская армия считалась лучшей в мире, а король Карл XII – непобедимым полководцем. Петр Первый смог добиться стратегического превосходства, перехитрив своего врага», – сказал Александр Малькевич, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета, член Общественной палаты РФ.
«Против тактики импульсивной атаки российский лидер применил стратегию затягивания боевых действий и обороны. Время сработало на нас: император смог заманить шведов на территорию Малороссии, уничтожить их подкрепления и ослабить армию противника постоянными переходами. И когда противник завяз в российской обороне и потерял в своих бесплодных атаках много людей, Петр нанес решительный удар. В ходе сражения под Полтавой Россия сокрушила армию, которая до этого разгромила всех своих соперников в Польше, Дании и Германии», – отметил он.
«Русские солдаты наголову разбили войско, восстановить которое шведский король уже не смог. Карл вместе с остатками войска бежал в Турцию, где скрывался несколько лет. После поражения под Полтавой, Швеция не смогла восстановить свою былую мощь и вскоре потеряла статус великой державы. Россия же, наоборот, укрепила свои позиции в Европе», – добавил собеседник.
«Сегодня в степях Украины наши войска вновь бьются с приспешниками Запада, предавшими братские узы русского и украинского народов. Как и 314 лет назад, наши бойцы изгоняют неприятеля с исторических русских земель. Отражая контрнаступление ВСУ, армия России уничтожает резервы противника, ослабляет его войска, чтобы потом решительным ударом уничтожить врага», – акцентировал он.
«В ходе Северной войны шведским захватчикам помогал гетман Иван Мазепа, которого украинская власть сегодня сделала «национальным героем». Мазепа хотел отторгнуть от России земли Малороссии и править ими под покровительством шведов и поляков. Много лет он скрывал свои планы. Петр Первый считал гетмана своим другом и сподвижником в деле обновления России. Мазепа даже получил из рук Петра высший орден России – Андрея Первозванного, став вторым в истории кавалером этого ордена», – напомнил эксперт.
«Когда шведский король в 1708 году двинул свои армии на Россию, Петр приказал Мазепе отправить свои отряды на объединение с русским войском. Гетман саботировал приказы царя, а после сбежал к шведам. Карл XII позволил ему использовать цвета шведского флага (синий и желтый) на своих флажках. Таким образом и появился флаг современной Украины, флаг изменников, предавших друзей, страну и веру ради собственной выгоды», – продолжил он.
«Мазепа пытался поднять запорожских казаков на восстание против Петра, но его поддержала только горстка бунтовщиков. Большинство казаков остались верны своей присяге и всеми силами сдерживали продвижения захватчиков. За свое предательство Мазепа был предан православной церковью анафеме. После поражения под Полтавой гетман вместе со шведами бежал в Турцию, где бесславно умер», – рассуждает Малькевич.
«Имя Мазепы стало в русском языке нарицательным – так обозначают трусов и предателей. Киевский режим сделал Мазепу одним из «национальных героев», а значит, киевских политиков ждет участь их кумира – позорное бегство и смерть», – полагает журналист.
«Победа под Полтавой была бы невозможна без комплексной модернизации армии, проведенной Петром Первым. Царь обновил все рода войск, реформировал командную структуру и ввел в строй новейшие виды вооружения. Победа наш шведами во многом была достигнута и новейшими тактическими приемами, разработанными нашими военачальниками – они первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию. Сегодняшние победы нашей армии над новейшим западным оружием были бы невозможны без обновления вооруженных сил, инициированного президентом», – отметил он.
«Модернизированная бронетехника, новые артиллерийские установки и другие системы вооружения, изготовленные в нашей стране, показывают свою эффективность в противостоянии с натовским оружием, переданным ВСУ. Как и 314 лет, назад техническое и стратегическое превосходство позволяет нашей армии перемалывать людские ресурсы противника и планомерно уничтожать врага», – заключил Малькевич.
Напомним, 10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Этот день является Днем воинской славы России. После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи. Копию документа, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня. Украинский политолог Владимир Скачко отметил, что «педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII является попыткой поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины».
Появилось видео подрыва колонны ВСУ на минах в Запорожской области
В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники ВСУ на минном поле в Запорожской области
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В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минном поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области.
Видео появилось в Telegram-канале «Военный осведомитель». В сообщении под видео уточняется, что попавшие на видео события произошли в начале июня и были сняты беспилотником 305-й артиллерийской бригады Восточного военного округа России.
На видеозаписи колонна 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заезжает на минное поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области, после чего на противотанковых минах подрываются по меньше мере восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, а также бронетранспортер MRAP International MaxxPro.
Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники. Он назвал новую тактику Вооруженных сил Украины «разминированием ногами».
Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
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Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».
Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».
Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».
На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.
Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское.
Guardian назвала «катастрофические» последствия провала наступления ВСУ
Guardian заявила, что в случае провала наступления ВСУ Зеленскому придется «обменять территории на мир»
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Если контрнаступление вооруженных сил Украины провалится, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, заявил обозреватель Саймон Тисдалл.
По словам Тисдалла, если не будет «прорыва», «запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис», а поддержка со стороны Запада снизится, Киеву, возможно, даже придется «обменять территории на мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тисдалл полагает, что поражение ВСУ обернется «катастрофическими» последствиями не только для самой Украины, но и для других государств. Так, по мнению Тисдалла, не исключена дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Ситуация на Украине окажет влияние и на тайваньский вопрос, заявил он.
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
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Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО
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Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.
Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».
Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.
Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.
Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.
В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.
Российские войска нанесли удар по «Кракену»
Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»
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Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС.
Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Военкоры: ВСУ вывели войска из населенного пункта в Запорожской области
Военкоры: ВСУ прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили
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Вооруженные силы Украины остановили бой за населенный пункт Пятихатка и отступили, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы публикации связывают вывод войск из поселка с решением командования, которое пришло к выводу, что прорыв на этом направлении – это бесперспективно. Отмечается, что войска уже начали покидать населенный пункт, они уходят вглубь обороны.
«Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», – рассказало издание.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
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Минобороны Украины признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, это следует из сообщения замглавы украинского ведомства Анны Маляр.
Маляр заявила об этом в соцсетях, перечисляя достижения вооруженных сил Украины. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту», – говорится в сообщении. По ее словам, теракт был совершен, чтобы «нарушить россиянам логистику», передает РИА «Новости».
В нескольких первых пунктах Маляр пишет «мы», когда говорит о каком-то достижении ВСУ («мы отправили крейсер «Москва» ко дну»), затем пункты списка перечисляются без «мы» («380 дней назад – получили от союзников первые Himars», «80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot»), в том числе и признание в подрыве Крымского моста.
Украинские СМИ также расценили ее слова как признание подрыва Крымского моста украинской операцией. СМИ Украины заявили, что украинское минобороны впервые официально подтвердило удар по мосту.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Киев отказался комментировать причастность к теракту на Крымском мосту. ФСБ России сообщила, что теракт организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.
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Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
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У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.
New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.
Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту немецкого депутата
Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту депутата Бундестага Стенгера
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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, который стал заместителем министра иностранных дел Украины, послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера, выступившего против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
Стенгер подверг критике решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он выразил уверенность, что применение кассетных бомб приведет к гибели мирных жителей. Мельник заявил: «Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие». По его мнению, противники поставок кассетных боеприпасов «понятия не имеют, о чем говорят».
В соцсетях такой ответ сочли позором для дипломата. Пользователи соцсетей полагают, что Мельнику нужно призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации, передает РИА «Новости».
Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. 20 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов ВСУ
Российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях
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Уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении склада ВСУ на Краснолиманском направлении.
Чехов сообщил об ударе бомбардировочной авиации по складу у села Шевченко. Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена атака украинских войск. Российская артиллерия уничтожила минометный расчет, боевую бронированную машину и пункт управления беспилотной авиацией у Макаровки и Сторожевого; у Великой Новоселки поражена украинская САУ «Гвоздика», у Нового Комара – гаубица «Мста-Б». Российский «Ланцет» уничтожил САУ Caesar в районе Веселого Гая, передает ТАСС.
Савчук сообщил о ракетно-бомбовых ударах по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и районам сосредоточения украинских войск у населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны, передает РИА «Новости».
Под огонь российской артиллерии на Краснолиманском направлении попали 21-я и 42-я механизированные бригады ВСУ, уничтожены гаубица Д-30, расчеты 120-миллиметрового миномета. ТОС «Солнцепек» накрыла огнем опорный пункт ВСУ. На Сватовском направлении уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа украинских войск.
Боец гаубично-артиллерийского дивизиона рассказал о неудачной попытке ВСУ занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении. ВСУ совершили «накат на нейтральный опорник», но «после первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены», их «догнали» при «совершении отхода», сообщил российский военный. Он предположил, что в группе были «саперы для разминирования», так как обычно бойцы ВСУ «ходят группами по три-четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек».
Напомним, было опубликовано видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ под Соледаром артиллеристами из 200-й бригады Южной группировки российских войск.