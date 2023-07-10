В ОП РФ провели исторические параллели между СВО и Северной войной

Член ОП РФ Малькевич: России, как и 314 лет назад, противостоит Запад и его вассалы

В эти дни Россия, как и 314 лет назад, освобождает свои исторические земли от Запада и его вассалов, планомерно ослабляя и уничтожая противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член ОП РФ Александр Малькевич. 10 июля 1709 года русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведами в Полтавском сражении.

«В ходе Северной войны наша страна противостояла одному из сильнейших европейских государств той эпохи – Королевству Швеция – и предателям, перешедшим на его сторону. Шведская армия считалась лучшей в мире, а король Карл XII – непобедимым полководцем. Петр Первый смог добиться стратегического превосходства, перехитрив своего врага», – сказал Александр Малькевич, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета, член Общественной палаты РФ.

«Против тактики импульсивной атаки российский лидер применил стратегию затягивания боевых действий и обороны. Время сработало на нас: император смог заманить шведов на территорию Малороссии, уничтожить их подкрепления и ослабить армию противника постоянными переходами. И когда противник завяз в российской обороне и потерял в своих бесплодных атаках много людей, Петр нанес решительный удар. В ходе сражения под Полтавой Россия сокрушила армию, которая до этого разгромила всех своих соперников в Польше, Дании и Германии», – отметил он.

«Русские солдаты наголову разбили войско, восстановить которое шведский король уже не смог. Карл вместе с остатками войска бежал в Турцию, где скрывался несколько лет. После поражения под Полтавой, Швеция не смогла восстановить свою былую мощь и вскоре потеряла статус великой державы. Россия же, наоборот, укрепила свои позиции в Европе», – добавил собеседник.

«Сегодня в степях Украины наши войска вновь бьются с приспешниками Запада, предавшими братские узы русского и украинского народов. Как и 314 лет назад, наши бойцы изгоняют неприятеля с исторических русских земель. Отражая контрнаступление ВСУ, армия России уничтожает резервы противника, ослабляет его войска, чтобы потом решительным ударом уничтожить врага», – акцентировал он.

«В ходе Северной войны шведским захватчикам помогал гетман Иван Мазепа, которого украинская власть сегодня сделала «национальным героем». Мазепа хотел отторгнуть от России земли Малороссии и править ими под покровительством шведов и поляков. Много лет он скрывал свои планы. Петр Первый считал гетмана своим другом и сподвижником в деле обновления России. Мазепа даже получил из рук Петра высший орден России – Андрея Первозванного, став вторым в истории кавалером этого ордена», – напомнил эксперт.

«Когда шведский король в 1708 году двинул свои армии на Россию, Петр приказал Мазепе отправить свои отряды на объединение с русским войском. Гетман саботировал приказы царя, а после сбежал к шведам. Карл XII позволил ему использовать цвета шведского флага (синий и желтый) на своих флажках. Таким образом и появился флаг современной Украины, флаг изменников, предавших друзей, страну и веру ради собственной выгоды», – продолжил он.

«Мазепа пытался поднять запорожских казаков на восстание против Петра, но его поддержала только горстка бунтовщиков. Большинство казаков остались верны своей присяге и всеми силами сдерживали продвижения захватчиков. За свое предательство Мазепа был предан православной церковью анафеме. После поражения под Полтавой гетман вместе со шведами бежал в Турцию, где бесславно умер», – рассуждает Малькевич.

«Имя Мазепы стало в русском языке нарицательным – так обозначают трусов и предателей. Киевский режим сделал Мазепу одним из «национальных героев», а значит, киевских политиков ждет участь их кумира – позорное бегство и смерть», – полагает журналист.

«Победа под Полтавой была бы невозможна без комплексной модернизации армии, проведенной Петром Первым. Царь обновил все рода войск, реформировал командную структуру и ввел в строй новейшие виды вооружения. Победа наш шведами во многом была достигнута и новейшими тактическими приемами, разработанными нашими военачальниками – они первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию. Сегодняшние победы нашей армии над новейшим западным оружием были бы невозможны без обновления вооруженных сил, инициированного президентом», – отметил он.

«Модернизированная бронетехника, новые артиллерийские установки и другие системы вооружения, изготовленные в нашей стране, показывают свою эффективность в противостоянии с натовским оружием, переданным ВСУ. Как и 314 лет, назад техническое и стратегическое превосходство позволяет нашей армии перемалывать людские ресурсы противника и планомерно уничтожать врага», – заключил Малькевич.

Напомним, 10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Этот день является Днем воинской славы России. После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи. Копию документа, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня. Украинский политолог Владимир Скачко отметил, что «педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII является попыткой поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины».