Во Франции мужчина с ножом напал на отдыхающих у озера детей, есть пострадавшие

Возле французской коммуны Анси на жителей напал неизвестный мужчина с ножом, пострадали как минимум семеро, включая шестерых детей.

В тяжелом состоянии находятся двое детей, их госпитализировали на вертолетах. Атака произошла примерно в 9.45 по местному времени (10.45 по Москве) у озера Анси, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что большинство пострадавших – дети возрастом около трех лет.

Между тем глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что подозреваемый задержан.

В марте в Лиссабоне неизвестный с ножом напал на Исмаилитский центр в городе, погибли несколько человек.