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Политолог объяснил шантаж властями Украины организаторов саммита НАТО
Политолог Корнилов: Организаторы саммита НАТО не знают, что делать с Украиной
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В НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Украина пригрозила НАТО отказом Владимира Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе.
«Заявления самого украинского президента Владимира Зеленского и представителей его офиса в адрес организаторов саммита НАТО выглядят крайне странно. Озвученная замглавы офиса президента Игорем Жовквой позиция – это далеко не первое заявление такого рода», – сказал Владимир Корнилов, директор Центра евразийских исследований.
«Зеленский несколько недель назад сам говорил, что не поедет на саммит, если не будет четкого сигнала о том, что Украина вступает в альянс. После этого организаторы и не пригласили его к участию. Тогда в их адрес посыпались обвинения уже от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы: мол, «как это так, почему не позвали?», – отметил собеседник.
«Теперь замглавы офиса президента повторяет высказывания Зеленского о том, что они сами никуда не поедут. Я думаю, бедные организаторы саммита НАТО уже сами запутались, звать Украину на мероприятия саммита или нет. Кроме того, не очень понятно, какой смысл отправлять им приглашение, если они сами кричат, что не поедут. И насколько эта позиция согласована с США – тоже загадка», – добавил он.
«Украинские власти шантажируют организаторов саммита НАТО наряду с уговорами принять Украину в состав альянса, потому что таков их стиль работы. Поэтому руководство организации продолжает выдумывать какую-то формулу взаимодействия с Украиной таким образом, чтобы это и не выглядело однозначным отказом в членстве, но и не намекало остальным странам-членам альянса на скорое принятие Украины», – полагает Корнилов.
«Это касается и идей с двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, которые на деле ничего не дают обеим сторонам. Вместе с тем у Зеленского появляется что-то, что он может продемонстрировать публике в качестве своего достижения и очередной перемоги», – отметил собеседник.
«Но как мне кажется, независимо от поведения Зеленского, НАТО во главе с США не откажутся от идеи членства Украины в альянсе. Другой вопрос, что в НАТО за Украину никто воевать не собирается. Поэтому они подождут завершения конфликта, посмотрят, что останется от Украины, и уже определятся со своим выбором», – заключил политолог.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Жовква добавил, что у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Он также отметил, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».
Вслед за этим глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно.
Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом».
Ранее политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.
Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.
Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.
По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает ТАСС.
Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».
Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.
Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться
Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающим в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС.
«Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации».
На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.
В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.
По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.
Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.
Названы условия проведения военных миссий Евросоюза на Украине
FT: Страны ЕС назвали принципы проведения военных миссий Евросоюза на Украине
Члены Евросоюза не исключили возможность отправки на украинскую территорию военных миссий при согласии членов ЕС и «в подходящих условиях», сообщил знакомый с обсуждением источник Financial Times.
Страны ЕС обещают расширить обучение бойцов ВСУ, возможность проведения военных миссий Евросоюза на Украине, если для этого «будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».
Также страны ЕС обещают продолжение финансирования поставок оружия киевскому режиму через Европейский фонд мира.
Украина пригрозила НАТО отказом Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе
Замглавы офиса президента Украины Жовква потребовал от НАТО «проявить мужество» в вопросе членства в альянсе
Если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс, заявил замглавы его офиса Игорь Жовква.
Как заявили в офисе президента Украины, у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Жовква подчеркнул, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, НАТО признало отсутствие консенсуса по вопросу членства Украины. Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит.
СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине
СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
В скором времени Вашингтон может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, которую американский президент Джо Байден долго откладывал, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Газета пишет, что вопрос о передаче дальнобойных ракет ATACMS находится на стадии согласования на самом высоком уровне, передает РИА «Новости».
Издание также пишет, что в последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS.
Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS с дальностью до 300 километров.
Минобороны рассказало о получении российскими военными формы нового образца
Минобороны сообщило о передаче военным созданной с учетом СВО формы нового образца
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Военнослужащие Западного военного округа продолжают получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.
Как сообщает Минобороны в Telegram, форма изготовлена из современных комбинированных материалов, которые способны обеспечить терморегуляцию при любой погоде.
Набор состоит из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, передает РИА «Новости».
Новая форма получила дополнительную защиту коленей и локтей.
Мембрана облегченной обуви в жаркую погоду обеспечивает вентиляцию, а в дождь защищает от промокания. Военные отмечают, что для шнурков появились «специальные кармашки» – «идешь и не цепляешься за ветки». Поверхность у ботинок из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой.
Глава вещевой службы соединения ЗВО сообщил, что «элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск», военных переоденут в нее за «несколько дней». Некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой одежде.
«Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях», – приводит ТАСС слова военного.
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Небензя назвал поражение Киева вопросом времени
Небензя заявил, что Киеву после неизбежного поражения Украины выставят «другие» условия мира
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Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени и количества жертв, которые Украина совершенно напрасно за это время принесет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине заявил, что грядущее поражение Киева признает «большинство независимых военных экспертов». По его словам, «баланс сил никакие поставки вооружений не изменят». При этом, заявил Небензя, после того, «как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте» 2022 года, «его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», передает ТАСС.
Постпред указал, что у Киева нет «собственных вооружений», но еще остаются «украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления». По его словам, сами украинцы называют наступление «запорожской мясорубкой». Он заявил, что «мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет». «Но, и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает», – сказал Небензя.
Небензя заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, они желают поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», – сказал Небензя.
Он назвал «безумным» расчет Запада на то, что Украина сможет «победить Россию». Как заявил Небензя, «западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».
Однако угрозы, порождаемые такими поставками, растут, заявил он. Западные страны «в милитаристском угаре» намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав, считает он.
Небензя указал, что и поставки вооружений, и сам кризис на Украине «начались задолго до специальной военной операции», Киев «накачивали» оружием под прикрытием Минских соглашений.
«Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании «Украина»: натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют «под шумок» свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы», – сказал Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции на Украине уничтожается иностранная военная техника – «горит за милую душу».
Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
Евросоюз будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после него, так как может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС должен помогать Киеву «во время войны и после войны», а Европейскому фонду мира стоит стать Оборонным фондом Украины, передает ТАСС.
Боррель заявил, что «Украина должна продолжать», также должна продолжаться «модернизация украинской армии».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.
В Европе забили тревогу из-за зерна с Украины
Parlamentni listy: Восточноевропейские фермеры осознают приближающуюся катастрофу из-за зерна с Украины
Восточноевропейские фермеры бьют тревогу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Parlamentni listy.
По информации издания, вместе с приближающейся жатвой грядет и возможная катастрофа, так как фермеры и политики по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине – есть риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, а Украина станет житницей Европы, передает РИА «Новости».
Parlamentni listy указывает, что при отсутствии соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, однако второй вариант не выгоден остальным европейским аграриям.
«Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября», – подчеркивается в статье.
По словам фермера Вислава Грына, аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется.
«Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать… Сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков», – отметил он.
Как добавил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, а при том, что расходы на топливо и удобрения были высокими, закупочные цены остались низкими. «Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы», – заметил он.
Кроме того, по мнению президента палаты, есть сомнения, что правительство Чехии что-либо компенсирует отечественным фермерам, так как до выборов далеко, а фермеры властей не интересуют.
Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии», и Кишинев отказался от такого шага. Тем временем Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС.
В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет
Monde: Дипломаты Евросоюза заявили о неготовности принять Украину в ЕС еще десять лет
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет, пишет французское издание Monde.
Источник издания сообщил, что не представляет расширения ЕС в ближайшее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что процесс присоединения новых членов ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Указано, что вступление в ЕС бедной и коррумпированной Украины с населением 42 млн человек может изменить структуру ЕС. Также отмечается, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС.
Еврочиновники признали, что причастны к появлению высоких ожиданий у Украины, касающихся вступления в ЕС.
Россия в ООН обвинила Украину в подготовке диверсии на ЗАЭС
Небензя заявил о попытке Киева скрыть приготовления для осуществления диверсии на Запорожской АЭС
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Обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Об этом Небензя заявил в письме, распространенном в СБ ООН. Он указал на «неспособность киевского режима опомниться и перестать угрожать АЭС», передает ТАСС.
При этом обвинения высказываются на фоне дискуссии в Конгрессе США о том, что «любое радиационное заражение на Украине могло бы быть предлогом для запуска механизма НАТО по политическому и военному ответу», отметил Небензя. Он заявил об «очевидной попытке эскалации украинского кризиса до беспрецедентного уровня».
Он подчеркнул, что любой инцидент на Запорожской АЭС «неизбежно повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для соседних стран», всего континента «и, вероятно, мира».
Напомним, американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.