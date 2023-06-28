Кулеба пожаловался на статус Украины на саммите НАТО

Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране

Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы

Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.



По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.

Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.

Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.

По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.

События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

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