Американцы отреагировали на использование Байденом аппарата ИВЛ во время сна

Читатели NYP сочли странным использование Байденом аппарата ИВЛ во время сна

Читатели издания New York Post в Twitter (заблокирован в России) удивились, что президент США Джо Байден пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна, и сочли странным свежие следы от его использования.

«Позорно», – написал пользователь @wealth_turtle.

Другая читательница @cathypro2 спросила: «Спит до 11 утра?»

Пользователь @AngryRight заметил, что следы на фотографии свежие. «Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа», – отметил он, передает РИА «Новости».

С ним согласился @umaggie5, который написал, что следы от аппарата «держатся не так уж долго».

«Забавно, но у меня ремешок не ниже ушей, а выше. Это выглядит так, как будто они дают ему кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи»,– подметила @1971SuzieQ.

«Простое отключение электричества могло бы спасти эту страну», – злорадно отметил @SoThrrrJoeBrrrr.

Некоторые пользователи вступились за Байдена. «И? Вы знаете, сколько американцев пользуются таким аппаратом?» – написала @CCINDYT7.

«Я пользуюсь таким… Лучшее средство на свете... Сплю намного лучше и чувствую себя лучше в течение дня», – добавил @DJMikeSilva.

По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.

Ранее внимание журналистов привлекли следы от маски аппарата на лице президента США. Белый дом сообщил, что Байден начал использовать аппарат СИПАП для борьбы с апноэ – затруднением и задержкой дыхания во время сна.

Напомним, в конце апреля Байден заявил, что находится «в самом расцвете сил». В том же месяце американские СМИ призвали Байдена обсудить его здоровье с избирателями.