Белый дом признал наличие у Байдена проблем с дыханием во сне

Белый дом: Президент США Байден прошлой ночью использовал аппарат для лечения нарушения дыхания во сне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прошлой ночью использовал аппарат для лечения ночного апноэ (нарушение дыхания во сне) СИПАП, сообщил Белый дом.

Представитель Белого дома сообщил, что прошлой ночью президент США использовал аппарат СИПАП. Он также отметил, что Байден ранее обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Bloomberg, в понедельник и в среду на лице 80-летнего президента США были видны следы от аппарата СИПАП. При этом Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга подчеркивает, что использование аппарата не связано с новым заболеванием или условиями окружающей среды. Тем не менее глава Белого дома начал использовать аппарат совсем недавно, подчеркивает Bloomberg.

Ночное апноэ – это нарушение дыхания, при котором человек во время сна перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Аппарат СИПАП подает в дыхательные пути воздух с постоянным давлением с целью улучшения их проходимости.

Напомним, в конце апреля Байден заявил, что находится «в самом расцвете сил». В том же месяце американские СМИ призвали Байдена обсудить его здоровье с избирателями.