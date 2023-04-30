Байден заявил, что находится «в самом расцвете сил»

Глава американского государства Джо Байден, выступая на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме, признал, что вопросы о его возрасте обоснованны, однако заявив, что находится «в самом расцвете сил».

Как пояснил Байден, он верит первую поправку, и не только потому, что ее составил его хороший друг Джимми Мэдисон, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Речь идет о четвертом президенте США Джеймсе Мэдисоне, жившем с 1751 по 1836 год. Он является одним из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах, в состав которого входит Первая поправка. Она гарантирует, что американский Конгресс, в частности, не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

Спустя некоторое время, Байден вновь вернулся к теме своего возраста. Он считает, что вопрос о возрасте вполне обоснован, «он у всех на уме». Он подчеркнул, что под фразой «у всех», имеет в виду New York Times, которые написали в своем заголовке возраст Байдена – большая проблема. «Извините, это был New York Times Pitchbot», – уточнил американский лидер.

Затем президент отметил, что он все еще полон сил и процитировал Дон Лемона: «Это мужчина в самом расцвете сил».

Ранее американская газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден должен перестать делать вид, что вопрос о его здоровье и возрасте не имеет значения.

Напомним, по данным американских СМИ, Байден уже решил баллотироваться. Его советники в Белом доме намерены принять «окончательные решения» по запуску избирательной кампании. Сам Байден не хочет спешить с официальным объявлением и «возмущен давлением» на него по данному вопросу.