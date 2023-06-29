Беспорядки произошли во Франции после убийства полицией подростка

Беспорядки вспыхнули в среду в ряде городов Франции после произошедшего во вторник убийства подростка правоохранителями

Беспорядки вспыхнули в среду в ряде городов Франции после произошедшего во вторник убийства 17-летнего подростка правоохранителями, сообщил телеканал BFMTV.

К вечеру среды во французских городах на улицы стали выходить группы протестующих против действий полиции. Пользователи в соцсетях выкладывают кадры густого черного дыма в Тулузе, поднимающегося от пожара, устроенного протестующими. Около 50 человек в городе вышли на улицы и начали атаковать полицию, забрасывая ее камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Отмечается, что лица части людей были скрыты капюшонами, некоторые были вооружены арматурой, передает РИА «Новости».

В Лилле около сотни человек собрались напротив префектуры города. Протестующие устраивают поджоги, сооружая груды из мусорных баков. Источник в полиции сообщил телеканалу, что они вооружены камнями и планируют позже начать акцию «против полицейского произвола». Видео в соцсетях демонстрируют первые стычки протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ.

В префектуре Парижа также сообщили об отдельных очагах беспорядков, которые пока остаются «локальными», отметив, что стражи правопорядка сфокусированы на ситуации в Нантере и департаменте О-де-Франс. В коммуне Вири-Шатиьон в департаменте Эссон также начались беспорядки. Протестующие там сожгли автобус.

Во вторник в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки после убийства правоохранителями 17-летнего подростка во французском Нантере. В среду французский СМИ сообщили, что полицейского, застрелившего в Нантере подростка, отправили под стражу.