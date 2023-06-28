Застрелившего подростка во Франции полицейского отправили под стражу

BFMTV: Застреливший подростка во французском Нантере полицейский помещен под стражу

Полицейский, застреливший подростка в ходе дорожной проверки в среду в Нантере, помещен под стражу, возбуждено два уголовных дела, сообщил телеканал BFMTV.

Задержанный полицейский рассказал, что при приближении его к автомобилю для проверки, водитель нажал на газ и пытался на него наехать, после чего он вынужден был открыть огонь.

В то же время в соцсетях распространилось видео, на котором желтый «Мерседес» остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой навел на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил.

Отмечается, что прокуратура возбудила два дела: из-за «отказа подчиниться» и возможного посягательства на жизнь представителя власти, а также «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти». Одно расследуется в Нантере, где произошло ЧП, второе доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции, передает РИА «Новости».

Между тем, радиостанция France Bleu сообщила, что во время беспорядков во Франции, вспыхнувших после убийства полицией подростка, задержали 24 человека. Телеканал BFM сообщил, что была подожжена мэрия в районе Валь-Фурре в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин) в пригороде Парижа, фасад и внутренняя часть здания сгорели, передает ТАСС.

Напомним, беспорядки вспыхнули в пригородах Парижа после убийства правоохранителями во французском Нантере 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции.