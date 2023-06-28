Политолог оценил последствия протестов в пригородах Парижа

Политолог Федоров рассказал о миграционном кризисе во Франции

Районы, в которых живут мигранты, крайне неблагополучные. Это обусловлено целым рядом причин, которые предстоит решить властям Франции, чтобы не допустить гражданской войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Сергей Федоров. Ранее стало известно, что в пригородах Парижа вспыхнули протесты из-за убийства полицией молодого человека.

«Протесты, которые вспыхнули накануне в пригородах Парижа – типичная ситуация для Франции. В пригородах крупных городов в основном доминирую мигранты, причем не те, которые только приехали, а те, кто живет там во втором-третьем поколении», – сказал Сергей Федоров, ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН.

«Жизнь там очень сложная, есть даже кварталы, куда боится заходить полиция. Можно сказать, это такие островки, где «республиканские ценности» – законы Франции – не работают. Жители этих районов не могут получить хорошее образование, для них не работают социальные лифты, поэтому многие скатываются к маргинальному образу жизни», – полагает эксперт.

«Ситуация, при которой полиция попыталась остановить молодого человека, он не послушался и в результате погиб, вызвала недовольство у его знакомых и представителей этой среды в целом. Начались марши протеста, поджоги и задержания протестующих», – отметил он.

«Что касается масштабов произошедшего, пока они не очень большие. Протесты еще не перебросились на другие регионы Франции. Есть надежда, что властям удастся расследовать произошедшее и не допустить того, чтобы обстановка накалилась еще сильнее», – рассуждает собеседник.

«В целом, вся проблема мигрантов во Франции – это вызов для страны. Сегодня треть населения республики имеют нефранцузское происхождение. Преимущественно, это люди с французским паспортом, но являющиеся потомками выходцев из стран Северной Африки и других регионов», – считает политолог.

«Я предполагаю, что проблему мигрантов не удастся решить даже в ближайшие десять лет. Некоторые аналитики даже прогнозируют возможность гражданской войны во Франции на этой почве. По моему мнению, это не столь вероятно, но обстановка действительно сложная и требует большего включения властей в правовое регулирования статуса мигрантов и решении вопроса в целом», – заключил Федоров.

Ранее стало известно, что в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки после убийства правоохранителями во французском Нантере 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции.

Случившееся повергло общество в шок. Некоторые протестующие подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию, которая ответила слезоточивым газом.

Как сообщает телеканал BFMTV, с Нантера беспорядки перекинулись на другие окрестности французской столицы. В частности, поджоги и стычки с правоохранителями начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс.

Позднее стало известно о помещении под стражу полицейского, застрелившего подростка в ходе дорожной проверки. Задержанный полицейский рассказал, что при приближении его к автомобилю для проверки, водитель нажал на газ и пытался на него наехать, после чего он вынужден был открыть огонь.

В то же время в соцсетях распространилось видео, на котором желтый «Мерседес» остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой навел на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил.

Отмечается, что прокуратура возбудила два дела: из-за «отказа подчиниться» и возможного посягательства на жизнь представителя власти, а также «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти». Одно расследуется в Нантере, где произошло ЧП, второе доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.

Между тем, радиостанция France Bleu сообщила, что во время беспорядков во Франции, вспыхнувших после убийства полицией подростка, задержали 24 человека. Телеканал BFM сообщил, что была подожжена мэрия в районе Валь-Фурре в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин) в пригороде Парижа, фасад и внутренняя часть здания сгорели.

Напомним, в марте в Париже и других городах страны проходили акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте. Во время очередной манифестации в Париже полиция задержала 26 человек. Протестующие кидали в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.