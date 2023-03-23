В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников манифестации

Украина сообщила о «переориентации» российских ударов

Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ

Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.

Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.