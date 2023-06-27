Путин пообещал разобраться с заработками «Конкорда» на продуктах для военных

Глава государства Путин: Компания «Конкорд» за год заработала на продуктах 80 млрд рублей

Собственник ЧВК «Вагнер» компания «Конкорд» за год получила от государства в связи с поставками продуктов питания около 80 млрд рублей, сообщает российский лидер Владимир Путин.

По его словам, собственник компании «Конкорд» заработал через государство, через «Военторг», поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, передает ТАСС.

Путин добавил, что обязательно разберется, почему компания «Конкорд» зарабатывала на поставках продуктов военным, хотя входящая в ее состав ЧВК «Вагнер» была полностью на финансировании государства.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться», – заверил глава государства.

Ранее Путин заявил, что государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер».

События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

