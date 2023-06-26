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Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.
В Кремле анонсировали новое заявление Путина в понедельник вечером
Песков: Путин планирует выступить с заявлением в понедельник вечером
Президент России Владимир Путин намерен выступить с заявлением из Кремля 26 июня вечером, сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ведущий телеканала в прямом эфире заявил, что этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского лидера.
В субботу российский лидер Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Байден заявил о непричастности США к попытке мятежа в России
Западные страны не имеют отношения к попытке вооруженного мятежа на российской территории, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.
США не имеют ничего общего с попыткой мятежа в России, это была часть «внутрироссийской системы», заявил Байден, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон продолжит оказывать помощь киевскому режиму, несмотря на события в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с Байденом.
В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом
НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.
Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Эксперт: Пригожин устроил попытку мятежа из-за проблем у его частной компании
Попытку военного мятежа Евгений Пригожин устроил из-за того, что у его ЧВК появились проблемы, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя появившееся в Сети новое аудиосообщение Пригожина.
«Пригожин 11 минут жаловался на жизнь и на то, что ЧВК «Вагнер» мог закончить свое существование 1 июля (а по факту закончил еще раньше)… И что с того, что «Вагнер» должен был перейти под управление Минобороны? И что? Это теперь повод поднимать мятеж? Разрушать государство Российское?» – написал Данилин в своем Telegram-канале.
Он считает, что «лучше, чем сам Пригожин, никто не рассказал о том, что попытку государственного переворота и мятежа, результировавшую в измене Родины, Пригожин совершил потому, что у его частной компании появились проблемы, которые он попытался решить шантажом и угрозами».
Ранее сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Лавров рассказал о многочисленных звонках Путину из-за рубежа для выражения солидарности
Многие зарубежные коллеги высказали уверенность в том, что Россия не допустит попыток подорвать единство государства в связи с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью RT глава МИД России заявил, что Путину поступали многочисленные звонки от коллег для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем.
По словам Лаврова, он тоже разговаривал по телефону с зарубежными коллегами, которые выражали поддержку, что Москва не допустит каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Глава МИД России заявил, что его просили не говорить об этих звонках публично.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью в пятницу, около здания стояла бронетехника.
Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Путин проводит рабочее совещание с силовиками
Песков сообщил о рабочем совещании Путина с силовиками
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Российский лидер Владимир Путин проводит рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Совещание проводится после выступления Путина с обращением к россиянам. В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
«Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа.
В понедельник Путин выступил с телеобращением, в котором заявил о неизбежности провала мятежа, но отметил, что для избежания большой крови во время подавления мятежа потребовалось время. Он отметил мужество павших героев-летчиков и озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер».
В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Путин продлил ответные меры на потолок цен для российской нефти
Ответные меры на установление потолка цен для российских нефти и нефтепродуктов продлены до конца 2023 года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Глава государства своим указом продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в случаях, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, передает ТАСС.
Изначально указ вступил в силу 1 февраля 2023 года, он должен был действовать до 1 июля 2023 года. Теперь же он продлен до 31 декабря 2023 года.
Ранее в США выразили надежду, что Индия будет закупать российскую нефть по цене установленного на Западе «потолка» или ниже.
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО после попытки мятежа нуждается в доработке
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО требует совершенствования на фоне военного мятежа
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Закон о дискредитации участников СВО нуждается в доработке, но перед этим произошедшее должны тщательно расследовать правоохранительные органы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее вице-спикер парламента Владислав Даванков призвал к обсуждению поправок в закон о дискредитации участников СВО, потому что если его оставить без изменений, то «за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК тысячи россиян можно посадить на 15 лет».
«Закон о дискредитации до сих пор не набрал достаточной степени практического применения для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о необходимости каких-либо изменений в его тексте. На мой взгляд, некоторые его положения действительно нуждаются в смягчении и доработке», – сказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Предложения по более тщательной работе в рамках данного закона я могу лишь приветствовать. Однако для того, чтобы перейти к непосредственным действиям по этому направлению, необходимо выждать определенный промежуток времени. Нужно подходить к подобной работе с трезвой головой, тщательно взвесив все последствия», – подчеркивает собеседник.
«Изменения любого закона – долгий и кропотливый процесс. Важно изучить все имеющиеся в настоящий момент прецеденты. В связи с последними событиями, а именно мятежом Пригожина, необходимо, чтобы следователи и судьи ответственно подходили к любым расследованиям по данному вопросу. Это единственное, что требуется здесь и сейчас», – резюмирует Вассерман.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в свете последних событий с ЧВК «Вагнер» надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, сообщает агентство «РИА-Новости». Он отметил, что законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в нижней палате парламента.
«Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет», – отметил Даванков. Парламентарий подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС – на публичные мнения относительно действий ЧВК и Вооруженных сил вне зоны боевых действий.
Напомним, попытка вооруженного мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не состоялась. Он принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются и как избежать даже теоретической возможности вооруженных мятежей в будущем.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.
Путин назвал приоритетом развитие и модернизацию промышленности в России
Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023».
Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что решение основных задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета страны зависит прежде всего от кадрового потенциала страны.
Путин назвал важным тот факт, что на предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, которые готовы брать на себя ответственность и предлагать нестандартные решения.
Такие люди, по словам президента, обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей продукции – гражданской и оборонной.