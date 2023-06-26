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ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о необходимости увеличить поддержку Украины из-за событий в России
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Главы МИД Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудили события в России и решили предоставить Киеву еще больше помощи, заявил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Как отметил Боррель, выводы по ситуации в России и конфликту на Украине состоят в том, чтобы больше, чем когда-либо поддерживать Киев. По его словам, необходимо продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную, передает РИА «Новости».
Он добавил, что министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили «самые срочные потребности Украины», а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
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Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
На Украине рассказали, где будут базироваться западные самолеты для ВСУ
ВСУ: Зарубежные самолеты в случае поставок на Украину будут базироваться на территории страны
Боевые самолеты, которые Украине могут предоставить ее западные союзники, будут базироваться и маскироваться на аэродромах страны, сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его словам, украинские самолеты совершают боевые вылеты с аэродромов Украины, точно так же базироваться будут и зарубежные истребители, если их поставят, передает ТАСС.
Игнат отметил, что украинские летчики уже обучаются в Европе, каждую неделю туда отправляются новые группы.
Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
В МИД России выразили протест Западу из-за планов передать Киеву F-16.
Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер
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Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.
«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.
«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.
«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.
«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.
«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.
«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.
«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.
Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.
В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
В Германии назвали возможную дату переговоров по Украине
ARD: Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле 2023 года, сообщили источники немецкого канала ARD.
В материале говорится, что в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщил телеканал «360».
По имеющимся у телеканала данным, инициировал переговоры киевский режим. Как отмечается в материале, для Запада главной целью встречи было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет по ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США склонить Глобальный Юг в пользу Украины, перевербовав сторонников России.
Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку
Украинский военный в 59-й бригаде ВСУ разозлился на сослуживцев, которые якобы не выполнили приказ командира, после чего кинул в землянку с бойцами гранату. Эпизод сняли на видео, где и когда именно произошли эти события, не уточняется.
Неизвестный автор ролика заявил сидящим в землянке бойцам, что у них был приказ командира удерживать позиции. Те ответили ему, что их было всего лишь три человека, что слишком мало для удерживания позиций. Ролик опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
«Хлопцы, я вас поубиваю!» – сказал им автор.
После этого он вышел из землянки, спросил у другого сослуживца гранату, взял ее и метнул в помещение. За этим последовал хлопок, после чего запись видео оборвалась.
Российский разведчик рассказал о ситуации в районе Артемовска
Российский разведчик сообщил о прекращении наступательных действий ВСУ в районе Артемовска
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Вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия, сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщают информационные агентства.
По словам разведчика, украинские военные понимают, что российские войска «находятся выше» и у бойцов ВСУ будет «немного вариантов», если «пойдут», передает РИА «Новости».
Кроме того, под огневым контролем российских войск находится дорога, по которой украинские силы снабжают свои передовые позиции, «как они сами назвали – в ад». По технике ВСУ, появляющейся на дороге «отрабатывает ПТУР».
Разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ в строну Ивановского, рассказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было вскрыто выдвижение трех штурмовых групп украинских войск севернее Артемовска в направлении Берховки, их рассеяли огнем из минометов.
ТОС «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки. Авиация нанесла удар по ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки, РСЗО «Торнадо-С» – в районе Константиновки. Кроме того, в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке уничтожены украинские артустановки 2С1 «Гвоздика», в Новопокровском – Д-20, в районе Белой Горы – украинская БМП, в Красногоровке – станция радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания, в районе Николаевки – склад ГСМ.
Штурмовые действия украинских военных были остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска подавили на Краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ. Авиация провела более 40 вылетов, нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств противника, передает ТАСС.
На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ. Были уничтожены боевые бронированные машины ВСУ, два пикапа, а также «достигнуты значительные потери среди личного состава националистов».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 430 военнослужащих.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад»
Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск «Запад» отметил ее эффективность
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад», он отметил ее эффективность при выявлении и поражении военной техники вооруженных сил Украины и скоплений личного состава ВСУ, сообщает российское ведомство.
Шойгу указал на необходимость продолжать вести разведку, чтобы своевременно пресекать намерения ВСУ «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения». Он подчеркнул важность «всестороннего обеспечения войск», а также организацию «условий для безопасного размещения» российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу сообщил, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня.
ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска.
Посла Украины решили вызвать в МИД Израиля
Украинского посла Корнейчука решили вызвать в израильский МИД в связи с «неприемлемыми» заявлениями Киева
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Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнейчука вызовут в израильский МИД, сообщили в израильском ведомстве после того, как украинское посольство обвинило Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией.
В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД. Коэн счел заявление украинской стороны «резким и неприемлемым», передает РИА «Новости».
Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест, передает ТАСС.
Напомним, украинское посольство в еврейском государстве заявило, что Израиль «сделал выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. Украина обвинила Израиль в «полном бездействий» в вопросе оказания Киеву «оборонительной помощи».
Коэн ответил, что «не намерен опускаться до этого дискурса», передает РБК.
По его словам, Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая Украине гуманитарную помощь. Киев утверждает, что израильская гуманитарная помощь «практически отсутствует».
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Токио не понравилось появление в России Дня Победы над милитаристской Японией
Генсек японского кабмина Мацуно выразил недовольство российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией
В пятницу российским властям было сделано представление в связи с законом, по которому 3 сентября в России отмечается не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
Мацуно заявил, что закон может «привести к разжиганию антияпонских настроений» в России и «спровоцировать антироссийские настроения» в Японии, передает ТАСС.
По его словам, «это крайне прискорбно». Москву призвали «не создавать специально ненужное противостояние между народами», передает РИА «Новости».
Напомним, 20 июня Госдума приняла закон, которым предлагалось установить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В субботу президент России Владимир Путин подписал закон.
Пушилин заявил о значительном улучшении позиций российских сил на Краснолиманском направлении
Российские силы значительно улучшили за последние дни свои позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
Существенное улучшение наблюдается на севере ДНР, передает ТАСС.
При этом ситуация на флангах в Артемовске является сложной, но абсолютно контролируемой, как в самом городе, так и на флангах.
ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки прощупать позиции российских сил на флангах в Артемовске.
Ранее российский разведчик заявил, что ВСУ не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.