ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России

Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина

Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.

«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.

Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».

«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.

Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».

«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.

Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».

Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.

Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.