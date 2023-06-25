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Блинкен: США следят за ситуацией в России
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Вашингтон следит за развитием ситуации в России, при этом Вашингтон не обладает полнотой картины относительно событий последних дней, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
Он подчеркнул, что пока рано утверждать о том, к чему это приведет, а также добавил, что ситуация в России «находится в развитии», и о ее итогах пока судить преждевременно, передает РИА «Новости».
Блинкен отметил, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне событий с ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
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Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».
«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.
Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.
Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией
Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией
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Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов.
«США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт.
«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник.
«Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко.
«Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог.
«При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он.
«Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».
Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.
Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика).
Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
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Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме
Высказывание 44-го президента США Барака Обамы о Крыме – это попытка оправдать себя, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Необходимо признавать критические ошибки и не «придумывать новые оправдания», заявил Подоляк в Twitter, комментируя слова Обамы, передает РИА «Новости».
Из-за подобных высказываний сейчас «международного права практически не существует», и бизнес не хочет покидать российский рынок, заключил он.
Напомним, Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил американского политика, отметив, что воссоединения со страной желала не «определенная часть» жителей Крыма, а почти все его население.
Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
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Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.
Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.
Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа, но не сообщили Москве
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Американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
По словам источников Washington Post, американская разведка получила «достаточно сигналов» о подготовке мятежа, но точный характер планов Пригожина и конкретные сроки не были известны. В течение последних двух недель соответствующая информация была передана Белому дому, Госдепартаменту, Пентагону и Конгрессу, передает РИА «Новости».
Однако, по данным New York Times, официальные лица США решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, они не хотели помогать российским властям.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»
WSJ: США из-за событий в России отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»
Соединенные Штаты планировали во вторник ввести новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», однако на фоне последних событий в России отложат это, пишут американские СМИ.
Как сообщил источник газеты The Wall Street Journal, Вашингтон не хочет, чтобы введение санкций выглядело так, будто он «принимает ту или иную сторону в этом», передает РИА «Новости».
Соединенные Штаты ранее объявили ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией» и ввели в ее отношении ограничительные меры.
Напомним, Москва предостерегала Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, в какой восторг пришли враги России от предательства основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Между тем вечером субботы Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент России Владимир Путин, как сообщала белорусская сторона, выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Пентагоне засомневались в необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву
Соединенные Штаты сомневаются в практических аспектах предоставления киевскому режиму ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Пентагон при решении о передаче ATACMS принимает во внимание такие критерии, как доступность и наличие альтернативных систем, сказала Купер, передает ТАСС.
Британские ракеты Storm Shadow вполне эффективны, добавила она.
Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
Американский разведчик: Зеленскому придется признать поражение
Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Зеленский, создавая видимость «успехов» украинского наступления, пытается «ублажать» своих «хозяев из НАТО». Делается это в преддверии саммита Североатлантического альянса, на котором вопрос Украины станет одним из основных, пояснил бывший американский разведчик.
По его словам, решение о переходе ВСУ в наступление принималось только исходя из политических соображений. При этом, уверен Риттер, развить тот военный сценарий, который хотели бы видеть в НАТО, Зеленскому не удалось, передает РИА «Новости».
Риттер считает, что если президент Украины приедет 11 июля на саммит в Вильнюс, имея при себе только «погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат», то отделаться фальшивкой ему уже не удастся и придется признавать, что проиграл войну. Причем признание поражения, считает разведчик, делать придется не только Киеву, но и всему коллективному Западу.
Ранее британские СМИ писали, что украинские военнослужащие на фоне тяжелых потерь в ходе контрнаступления, начатого три недели назад, чувствуют разочарование из-за ложных ожиданий, которые на них возлагались.
Военный эксперт оценил вероятность поставки кассетных боеприпасов из США на Украину
Военный эксперт Козюлин: США прощупывают почву перед отправкой кассетных боеприпасов Украине
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Официально Вашингтон не передает кассетные боеприпасы Украине, однако заявление Пентагона о «полезности» такого вооружения наводит на мысль, что поставки скоро начнутся, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ.
«Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения. Поэтому многие страны их и запретили», – продолжил военный эксперт.
«Однако это не останавливает Украину. ВСУ уже уличали в применении ПФМ-1 «Лепесток», которые доставляются именно с помощью кассетных боеприпасов. Что же касается Вашингтона, то Штаты официально не поставляют подобные вооружения Украине», – рассуждает собеседник.
«Но высказывания Пентагона на этот счет и слова о «полезности» наводят на мысль об очередном прощупывании почвы со стороны США. Вполне вероятно, что при провале контрнаступления ВСУ Штаты решатся на официальную отправку кассетных боеприпасов ВСУ», – полагает эксперт.
«В таком случае России стоит максимально оперативно организовать мощную информационную кампанию. Наши чиновники и дипломаты должны настойчиво говорить о применении негуманного оружия. Не исключаю, что части западных стран такие действия США могут не понравиться», – считает собеседник.
«Но надо признать, что нашим военным в этот момент придется непросто. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – резюмирует Козюлин.
Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ. Об этом сообщает издание Reuters. По словам Лауры Купер, заместителя помощника главы ведомства по России и Украине, применение подобных снарядов поможет союзникам в борьбе против окопавшихся войск РФ.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ.
По ее словам, в настоящий момент поставка подобных снарядов невозможна в связи с ограничениями со стороны Конгресса США, введенными в связи с опасениями по поводу будущего единства союзников.
При этом кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра, что делает их потенциально опасными для гражданского населения, проживающего вблизи мест сражений.
Напомним, Украина попросила США о предоставлении кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять ВСУ разработанные в Штатах снаряды данного типа времен холодной войны.
В Сенате США подготовили резолюцию на случай использования ЯО на Украине
Сенатор США Грэм подготовил резолюцию на случай использования Россией или Белоруссией ядерного оружия на Украине
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили проект резолюции на случай, если Россия, Белоруссия «или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал спекуляции сенаторов абсурдными.
Сенаторы предлагают считать подобные действия «нападением на само НАТО». Резолюция не имеет обязательной силы, передает ТАСС.
По словам Антонова, такая «дешевая риторика местной элиты демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере». Он подчеркнул, что при размещении ЯО в Белоруссии Россия «сделала ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий».
Он назвал подготовленный проект резолюции «очередным проявлением слепой ненависти» к России со стороны тех, кому хочется «еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине». Подобные действия демонстрируют, «кто действительно ведет линию на прямой глобальный конфликт между Россией и странами НАТО во главе с США», сказал он.
«Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», – подчеркнул Антонов.
Напомним, первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не отдаст белорусской тактическое ядерное оружие России, но разместит его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Пентагон счел кассетные боеприпасы «полезными» для ВСУ
Представитель Пентагона Купер объяснила решение ведомства не передавать Украине «полезные» кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы, по мнению аналитиков Пентагона, были бы полезны вооруженным силам Украины против окопавшихся российских войск, но США не поставляют их Киеву, сообщила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ, передает Reuters.
Reuters указывает, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра.
По словам Купер, «движения вперед в контексте предоставления этих возможностей» не наблюдается из-за «ограничений» со стороны Конгресса США, а также «обеспокоенности о единстве союзников», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина попросила США о поставках кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны.