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В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
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Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.
Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».
Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
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Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.
В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Отмечается, что энергосистема Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Кроме того, повреждения были оценены более чем в 10 млрд долларов, передает ТАСС.
Также сообщается, что мощности по производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.
Ранее Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети.
Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.
«Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
В Германии сообщили о согласии России на смену немецкого посла
Spiegel: МИД ФРГ утверждает, что Россия выдала агреман новому германскому послу
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Россия, как утверждает МИД Германии, согласилась принять нового посла ФРГ в Москве и выдала ему агреман – предварительное согласие на прием, пишут немецкие СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство своей страны.
По данным источника Spiegel в МИД Германии, Россия согласилась принять в качестве нового посла Александера Ламбсдорфа – замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге, передает ТАСС.
В этой должности Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который работает в России с сентября 2019 года. Последний же перейдет на пост главы постоянного представительства Германии при НАТО в Брюсселе.
Как уточняет германский МИД, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву уже «этим летом».
О том, что Ламбсдорф, вероятно, станет новым послом Германии в России, газета ВЗГЛЯД писала еще в декабре. Род Ламбсдорфов, из которого происходит политик-аристократ, обладающий репутацией реалиста, в свое время служил Российской империи.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
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Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Politico: Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал инициативы канцлера Германии Олафа Шольца, направленные на обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Берлине, пишут американские СМИ.
Как подметил портал Politico, Ли Цян, стоя рядом с Шольцем, избегал упоминания России и Украины и заявлял о желании Китая установить тесное экономическое сотрудничество с Германией.
Отмечается, что премьер Госсовета Китая сосредоточил диалог с канцлером Германии на торговых отношениях Берлина и Пекина, передает РИА «Новости».
Шольц на совместной с Ли Цяном пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия надеется на «особую роль» Китая в урегулировании украинского кризиса. Он также выразил надежду, что Пекин «окажет влияние» на Москву.
Население Германии рекордно увеличилось из-за беженцев с Украины
Население Германии увеличилось до рекордных значений из-за беженцев с Украины
Население ФРГ за прошлый год выросло на 1,12 млн человек, достигнув рекордных 84,4 млн, прирост во многом связан с притоком украинских беженцев, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
Рост населения в 2022 году составил 1,3%, в 2021-м этот показатель оценивался в 0,1%, передает ТАСС.
На конец 2022 года в Германии проживало 84,4 млн человек. Рост населения связан со значительным увеличением чистой иммиграции до 1 455 000 человек. Основной приток фиксируется за счет беженцев с Украины, отметили в ведомстве.
Нынешняя численность населения – рекордная для Германии, а прирост за 2022 год стал самым крупным с момента объединения страны в 1990 году.
По данным МВД Германии, в стране по состоянию на февраль находилось 1,062 млн беженцев с Украины.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Минкульт Украины не увидел опасности в песнях Цоя
Минкульт Украины: Виктор Цой не являлся россиянином и не представляет угрозы
Исполнение песен лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено на Украине, заявила ио главы подведомственного Минкультуры госагентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская.
Согласно сообщению ведомства, песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося российским гражданином, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины, передает ТАСС.
Также в ответе указано, что Виктор Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Напомним, 3 июня во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.