Цены на нефть выросли после снижения

Мировые цены на нефть начали расти после снижения

Мировые цены на нефть начали рост в среду после двухдневного снижения.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.51 растет на 0,54%, достигая 76,31 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 71,64 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим. что предыдущие два дня нефть дешевела: Brent снизилась на 0,93%, а WTI – на 1,36%.

В данный момент рынки продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая – одного из крупнейших потребителей нефти. Во вторник Народный банк Китая впервые с августа 2022-го понизил для первоклассных заемщиков основную ставку по кредитам (LPR, loan prime rate) до 3,55%, что может стать поддержкой для ускорения темпов роста экономики страны.

Тем не менее, по мнению основателя компании Vanda Insights Ванданы Хари, настроение в отрасли остается мрачным, так как впереди потенциальное повышение ставки ФРС.