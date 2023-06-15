Набиуллина: Ослабление курса рубля будет переноситься в цены

Недавнее ослабление курса российской валюты будет переноситься в цены, Банк России мониторит ситуацию, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она пояснила, что сроки и масштабы переноса в цены могут отличаться от привычных, поскольку идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д., передает ТАСС.

«Будем мониторить перенос и учитывать при принятии решения по ключевой ставке», – сказала Набиуллина.

Срок переноса в цены может быть длиннее, чем ранее.

Напомним, в среду рубль приближается к 90 и 100 за доллар и евро.