Греф предложил разрешить ИИ принимать решения в вопросах госуправления

Греф рассказал, почему ИИ будет принимать решения в вопросах госуправления лучше людей

Искусственный интеллект мог бы самостоятельно принимать решения, связанные с анализом данных, особенно в сфере государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Грефа, «лучше всего» в госуправлении отдать принятие решений системам искусственного интеллекта, поскольку он «не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось», передает ТАСС.



Глава Сбербанка считает, что люди принимают далеко не всегда рациональные решения. Однако, отметил Греф, обществом невозможно управлять, принимая исключительно рациональные решения. «Должна быть составляющая, которая учитывает эту часть. Это часть, где заменить человека достаточно сложно и вряд ли нужно вообще», – пояснил глава Сбера.

По его словам, в будущем люди будут создавать системы автоматического принятия решений на основе данных, а сами перейдут в более продуктивные сферы работы, где потребуются когнитивные навыки, что ускорит развитие экономики, науки и социальной сферы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за это время нужно выработать общие протоколы безопасности, призвав вмешаться в ситуацию правительства разных стран. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.