Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей

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29 марта, среда | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
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Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания.
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Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты».
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Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей
Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей для создания протоколов безопасности
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Обучение нейросетей необходимо приостановить, поскольку это угрожает человечеству, считают более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта, в их числе – глава Tesla Илон Маск.
Эксперты в открытом письме на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute призвали все лаборатории ИИ немедленно приостановить обучение систем искусственного интеллекта минимум на полгода, передает RT.
Призыв относится к обучению систем, более мощных, чем GPT-4. Если такая пауза не будет сделана, то правительствам стран необходимо вмешаться и ввести мораторий на такие работы, указали авторы обращения.
Эксперты полагают, что за эти шесть месяцев нужно создать протоколы безопасности. Также авторы отметили, что нужно изменить политическую сферу и создать регулирующие органы, которые занимались бы связанными с ИИ вопросами, и системы государственного контроля.
Письмо подписали Илон Маск, основатель Apple Стив Возняк, эксперты в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио.
В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
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США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.
«Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.
Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
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В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
В США сообщили о провале испытания гиперзвуковой ракеты
Министр ВВС США сообщил о провальном последнем испытании гиперзвукового вооружения
Последнее испытание гиперзвукового вооружения по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), оказалось провальным, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе выступления в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
По его словам, испытание прошло «только что» и не имело успеха. Кендалл пояснил, что военные не получили ожидаемые данные, которые были нужны после испытания, передает ТАСС.
Между тем в январе США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin.
На Луне нашли возобновляемый источник воды
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В доставленных на Землю китайской миссией в 2020 году образцах с лунной поверхности найден новый возобновляемый источник воды, получаемый при помощи солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.
Ударные стеклянные шарики могут хранить много воды, получаемой из солнечного ветра на Луне, это показали прямые измерения водохранилища поверхностного стока лунной воды, указали исследователи в журнале Nature Geoscience, передает РИА «Новости».
Эта вода фиксировалась в стеклянных гранулах лунной грязи, которая формируется при столкновении с метеоритами, передает Associated Press. Такие шарики нашли в образцах, привезенных с Луны китайской миссией в 2020 году.
Исследование проводили на случайно отобранных 32 гранулах, их размер составляет от одного до нескольких волосков в ширину, при этом гранулы могут постоянно выделять воду при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре.
Подобных гранул очень много, но их сложно добывать, заявил один из участников исследования Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета.
Пока не ясно, будет ли такая вода безопасна для употребления.
На железнодорожных путях в Новой Москве нашли обломки беспилотника
В столице нашли обломки некоего аппарата, предполагается, что это может быть беспилотник, сообщили источники в правоохранительных органах.
Обломки беспилотника нашли возле железнодорожных путей в поселке Свитино в Новой Москве, сказал собеседник ТАСС.
В результате падения аппарата никто не пострадал. Его нашел местный житель, он сообщил о находке в правоохранительные органы. На месте работают следователи.
Ранее украинская сторона попыталась атаковать самолет беспилотником Ту-141 «Стриж», но его систему навигации вывели из строя комплексом РЭБ «Поле-21», аппарат упал и взорвался в Тульской области.
В Роскосмосе раскрыли основные возможности будущей ракеты-носителя «Корона»
Российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель «Корона» позволит доставлять груз на орбиту и возвращать его обратно, заявили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.
Во вторник на совещании в ГРЦ имени академика Макеева обсуждалась научно-исследовательская работа по подтверждению ключевых технологий проекта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.
В ходе докладов были озвучены ключевые конструктивные решения, проектный облик основных частей ракеты, планируемые работы по подтверждению технологий и созданию макетов и моделей.
Главным преимуществом ракеты должна стать низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность возврата грузов с орбиты в объемах, сопоставимых с массой выведения, и дозаправка и ремонт объектов на орбите.
Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявлял в феврале, что планируемая кратность применения такой ракеты должна составить до 100 раз.
Зеленский рассказал о последствиях поражения в Артемовске
Зеленский: При поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией
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Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как передает Associated Press, Зеленский предсказал, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией, передает РИА «Новости».
Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Пушков раскритиковал левых в США за попытки оправдать убийцу-трансгендера
Левые в США попытались оправдать женщину-трансгендера, которая устроила стрельбу в начальной школе американского города Нэшвилл, из-за того, что они приняли убийцу «не за того/ту, а за того/ту, кем… быть не хотел/не хотела», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Американские леваки пытаются оправдать убийцу-трансгендера, который из ненависти отправил на тот свет трех детей и их родителей в христианской школе в Нэшвилле. Оказывается, они его/ее приняли не за того/ту, а за того/ту, кем этот урод/уродка быть не хотел/не хотела. При том, что кто там кто, разобраться часто невозможно. Воистину Соддом!» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила троих детей и троих взрослых.
Полковника Росгвардии задержали по делу о коррупции на 400 млн рублей
Депутат Хинштейн: По делу о коррупции задержан начальник отдела морского управления Росгвардии
По делу о поставке некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам задержан начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Волков стал первым задержанным фигурантом коррупционного скандала, связанного с поставками некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. По его словам, причинен ущерб бюджету в размере 400 млн рублей, дома и в служебном кабинете у росгвардейца проведены обыски, он задержан на 48 часов. Депутат сообщил, что возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.
Ранее Реутовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 млн рублей.
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Карпин пожалел о словах про работу в сборной России
Карпин пожалел о словах про увольнение из сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что жалеет о своих словах про работу в национальной команде.
Ранее на пресс-конференции перед матчем со сборной Ирака Карпин заявил, что не держится за место и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной.
Как признался Карпин изданию «Спорт-Экспресс», ему следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются, но посыл остался бы тем же. По словам тренера, он не держится за место, готов к увольнению, и каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта.
Ранее министр спорта страны Олег Матыцин заявил, что Валерий Карпин как главный тренер сборной России по футболу не должен проявлять безразличие к этой работе.
Напомним, футболисты сборной России обыграли команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
Военнослужащего полка «Азов» осудили на 20 лет за убийство женщины в Мариуполе
Верховный суд ДНР вынес приговор командиру боевой группы полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Дмитрию Смитии, он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве.
Следствие установило, что весной 2022 года Смития совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома, сообщает «Трибунал» в своем Telegram-канале.
На позицию 24 марта 2022 года пришла местная женщина, которая предложила «азовцам» еду. В ответ она услышала угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с боевиками, Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей, говорится в сообщении.
«На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Приговором суда Смитии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США
Лавров заявил о необходимости возвращения США к цивилизованному поведению для возобновления диалога с Россией
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США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД России объяснил, что США должны изменить свое поведение и вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая закрепленные в договоре о СНВ, чтобы Россия возобновила диалог с Соединенными Штатами, передает ТАСС.
Лавров отметил, что пока Москва не наблюдает и признаков того, что США готовы задуматься о возвращении к истокам, закрепленным в документах Устава ООН, в том числе уважать суверенное равенство государств.
По словам министра иностранных дел, в условиях такой политики Вашингтона не видно никаких изменений, которые могли бы произойти, кроме как внутри коллективного Запада и американского политического истеблишмента.
Ранее Лавров заявил, что когда и если руководство стран Запада «протрезвеет», Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этим государствами.
Лавров ранее заявлял, что Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну.
Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
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Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».
Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.
В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
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