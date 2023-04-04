Гейтс выступил против моратория на исследования в области ИИ

Приостановка разработки ИИ не решит проблемы, заявил основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Reuters.

Просьбы о приостановке разработки систем ИИ вряд ли решат проблемы, заявил Гейтс в интервью Reuters, передает ТАСС.

У таких систем есть «огромные преимущества», и сейчас необходимо определить области риска. Бизнесмен добавил, что не понимает, к кому обратились ученые с просьбой ввести мораторий на такие разработки.

Он также усомнился, что исследования приостановят ученые во всех странах мира.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за эти полгода нужно выработать общие протоколы безопасности, и призвали вмешаться в ситуацию правительства разных стран.