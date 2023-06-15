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Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление
Столтенберг заявил о необходимости «поддержать и укрепить» наступление Киева
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Главы Минобороны стран Североатлантического альянса обсудят на встрече с Украиной способы поддержки и укрепления военных возможностей Киева в условиях контрнаступления, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав оборонных ведомств государств НАТО.
По словам Столтенберга, пока рано говорить о результатах украинского наступления. Он добавил, что на заседании контактной группы по поставкам оружия главы Минобороны стран НАТО обсудят, как поддержать Киев, передает ТАСС.
Столтенберг также указал, что ожидает от альянса новых обещаний поставок Киеву вслед за США, которые уже объявили «о новом значительном пакете военной помощи».
Он также отметил, что НАТО пока не видит действий России, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации альянса, но будет пристально наблюдать за ситуацией.
Тем временем СМИ сообщают, что американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада.
Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
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Правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но Берлин и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Москвой, следует из представленной правительством Германии первой в истории страны стратегии национальной безопасности.
Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц. При этом немецкие власти отметили, что при разработке стратегии особенно учитывали действия России на Украине, передает ТАСС.
Из документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин считает спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности». При этом Германия выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».
Так, в документе отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.
Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Кроме того, власти Германии намерены расширить национальные резервы продовольствия, энергоресурсов и медицинских препаратов. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.
В стратегии также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. В документе говорится, что Германия видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником. Кроме того, в Берлине считают, что Китай пытается изменить основанный на правилах международный порядок и действует вразрез с интересами и ценностями ФРГ.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).
Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.
Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».
Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.
Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
NYT: Союзники США требуют от Байдена ускорить принятие Украины в НАТО
NYT: Союзники США оказывают давление на Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в НАТО
Ряд членов Североатлантического альянса оказывают давление на президента США Джо Байдена, требуя ускорить принятие Украины в НАТО, пишет газета New York Times.
По данным издания, некоторые союзники США требуют, чтобы Байден поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины в НАТО. В то же время сам американский лидер не спешит принимать решение, поскольку не хочет втягивать альянс в прямой конфликт с Москвой, пишет New York Times.
Другие члены НАТО считают важным установить график и определить конкретные цели вступления Украины в альянс, но только после завершения конфликта с Россией. В то же время Германия, отмечает издание, занимает осторожную позицию в этом вопросе, а ряд других стран выражают сомнения относительно готовности Украины присоединиться к НАТО.
Ранее заместитель генсека организации Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО сейчас нет консенсуса по теме вхождения Украины в Североатлантический альянс, данная повестка должна быть отложена.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, но перед этим ей нужно победить и сохраниться как государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе.
В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле
Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ.
Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua».
Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины.
Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов.
В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море.
Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
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О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.
Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.
Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.
В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК.
Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных.
Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», назвав случившееся досадной личной инициативой турецкого правоохранителя.
Английский «Манчестер Сити» 10 июня обыграл в Стамбуле итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА, передает РИА «Новости».
Произошедшее в УЕФА назвали досадной личной инициативой сотрудника службы безопасности местной турецкой полиции. Там указали, что позже флаг вернули болельщику, сообщает Guardian.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления
Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».
Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.