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Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России
Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца
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Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.
«Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.
«Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт.
«Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница.
«Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер.
«Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт.
«Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России
Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки.
Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).
Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.
Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».
Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.
Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле
Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ.
Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua».
Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины.
Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов.
В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море.
Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.
В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК.
Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных.
Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
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О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.
Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.
УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», назвав случившееся досадной личной инициативой турецкого правоохранителя.
Английский «Манчестер Сити» 10 июня обыграл в Стамбуле итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА, передает РИА «Новости».
Произошедшее в УЕФА назвали досадной личной инициативой сотрудника службы безопасности местной турецкой полиции. Там указали, что позже флаг вернули болельщику, сообщает Guardian.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления
Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».
Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Российские военные отбили атаку ВСУ на запорожском фронте
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Российские силы отбили атаку ВСУ на запорожском фронте
Вооруженные силы России остановили нападение украинских военных на одном из участков фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские силы попытались атаковать в среду утром при помощи танка и пехоты, но были уничтожены, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что в настоящее время из-за дождливой погоды украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области. Также продолжается интенсивная контрбатарейная борьба.
Вместе с тем самая горячая обстановка складывается на восточной части фронта в районе Времевского выступа. Там идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях запорожского фронта – ореховском и васильевском, отметил Рогов.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, добавив, что потери украинской стороны при этом приближаются к катастрофическим.
Рогов предупредил о риске комплексной атаки Украины на ЗАЭС
Украинские военные опять попытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию при наступлении, в случае такого штурма киевский режим попытается преподнести это как военный успех, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ вполне могут провести комплексную провокацию в отношении ЗАЭС, в ходе которой будут проведены обстрелы территории станции из тяжелого оружия, попытка высадка десанта с учетом степени обмеления Каховского водохранилища, сказал Рогов ТАСС.
Киевский режим, осознавая отсутствие успехов при контрнаступлении и колоссальные потери, попытается «продать Западу такую перемогу», сказал он.
Напомним, на прошлой неделе украинские дроны-камикадзе атаковали распределитель Запорожской теплоэлектростанции, связанный с ЗАЭС.