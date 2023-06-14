Врач сказал, можно ли пить воду из родников

Терапевт Ромасов не рекомендовал пить воду из родников и источников из-за риска и инфекций

Вода из разных родников и природных источников не является чистой и безопасной, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

По его словам, в распоряжении Минэкологии и Роспотребнадзора есть подробный перечень проверенных и безопасных родников и источников, там указана полная информация о составе воды, дате проведения анализов и кто ответственен за него. Не входящие в этот перечень непроверенные родники и источники считаются непригодными для питья, передает «Газета.Ru».

«Родники относятся к поверхностным водам, куда может попасть все, что находится на поверхности земли. Потенциально они являются нечистыми», – указал он, отметив, что практически во всех поверхностных источниках находят кишечную палочку.

Ромасов подчеркнул, что пить воду из источников без системы очистки опасно для здоровья.

«В ручьях или других протекающих водах в пределах 50 метров выше по течению не должно быть никаких источников загрязнения – ни туалетов, ни выгребных ям, ни куч навоза, ни мест хранения пестицидов или других химикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений», – сказал он.

Также врач добавил, что в пределах 30 метров рядом с водой не должно быть автомобильных и железных дорог, а источники поверхностных вод не должны располагаться на болотистой или затапливаемой паводками местности, и не в оползневой зоне.

Кроме того, Ромасов заверил, что при обнаружении около родника малейших признаков мусора стоит насторожиться, и точно избегать питься из водоемов, где купаются люди.

«Приглядитесь к воде: если есть желто-коричневый окрас, маслянистые пленки, вода мутная, непрозрачная, плавающие растения, ветви или другие посторонние объекты, – обходите стороной. Если решились попробовать, то наличие любых посторонних привкусов: выраженная металлизированность или минерализированность, несвежесть, – повод выплюнуть такую воду», – сказал терапевт.

В заключение врач добавил, что питье из ненадежного источника может привести к неприятным последствиям – человек может заболеть дизентерией, холерой, ботулизмом, криптоспоридиозом, лихорадкой Денге, гепатитом А (болезнь Боткина), легионеллезом, тифом.

Также опасность несут всевозможные гельминтозы – аскаридоз, кампилобактериоз, лептоспироз, филяриоз, а также опасность отравления фтором, свинцом, ртутью.