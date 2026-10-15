Суд взыскал 34 млрд рублей за аварию танкеров у Керченского пролива

Арбитражный суд взыскал 34 млрд рублей за крушение танкеров в 2024 году

Tекст: Дарья Григоренко

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования регионального министерства природных ресурсов о возмещении экологического ущерба в размере почти 34,3 млрд рублей в результате чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива в 2024 году, передает ТАСС.

«Суд постановил: исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» в пользу Министерства природных ресурсов Краснодарского края сумму убытков, причиненных бюджету Краснодарского края, сумму ущерба, причиненного окружающей среде», – огласил судья.

С ответчиков также солидарно взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 10 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года суд взыскал более 49 млрд рублей с владельцев танкера «Волгонефть-212».

Мэрия Анапы увеличила сумму иска по аварии танкеров до 647 млн рублей.

В апреле прошлого года эксперты оценили ущерб экологии от крушения судов почти в 85 млрд рублей.