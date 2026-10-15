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Суд взыскал 34 млрд рублей за аварию танкеров у Керченского пролива
Арбитражный суд взыскал 34 млрд рублей за крушение танкеров в 2024 году
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов о взыскании более 34 млрд рублей ущерба за аварию танкеров у Керченского пролива в 2024 году.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования регионального министерства природных ресурсов о возмещении экологического ущерба в размере почти 34,3 млрд рублей в результате чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива в 2024 году, передает ТАСС.
«Суд постановил: исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» в пользу Министерства природных ресурсов Краснодарского края сумму убытков, причиненных бюджету Краснодарского края, сумму ущерба, причиненного окружающей среде», – огласил судья.
С ответчиков также солидарно взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 10 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года суд взыскал более 49 млрд рублей с владельцев танкера «Волгонефть-212».
Мэрия Анапы увеличила сумму иска по аварии танкеров до 647 млн рублей.
В апреле прошлого года эксперты оценили ущерб экологии от крушения судов почти в 85 млрд рублей.