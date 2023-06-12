В филиалах фонда «Защитники Отечества» прошли мероприятия в честь Дня России

Филиалы фонда «Защитники Отечества» организовали праздничные мероприятия с участием ветеранов СВО и их семей, в рамках мероприятий прошли выставки, патриотические беседы, мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и посещения раненых ветеранов СВО в реабилитационных центрах.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила ветеранов и команду фонда во всех регионах с праздником и отметила, что сегодня важно помнить историю страны и подвиги героев.

«Праздник связан с чувством гордости за нашу страну, ее историю и культуру, вековые традиции и духовные ценности. Во все времена наша сила – в сплоченности. Сегодня особенно важно помнить историю, подвиги России и достижения ее жителей, поддержать и окружить заботой тех, кто защищает и отстаивает ее национальные интересы. В этот день сердечно поздравляю вас с праздником и желаю добра, здоровья и благополучия», – сказала Цивилева.

В омском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел праздник «Горжусь тобой, моя Россия». Воспитанники 242-го учебного центра ВДВ, ветераны СВО из Омской области и члены семей ветеранов встретились, чтобы вспомнить многовековую историю России и почтить память о людях, которые во все времена трудились и вставали на защиту страны.

Накануне празднования Дня России в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области при участии Музея-заповедника «Изборск» организовали и провели праздничное мероприятие для детей и жен ветеранов спецоперации. Они совершили прогулку по территории Псковского Кремля, затем посетили выставку «Изборский хоровод», посвященную многообразию народного костюма.

На выставку были приглашены советский и российский писатель, журналист, прозаик, сценарист, общественный и политический деятель Александр Проханов, священнослужитель Никольского собора Изборска Отец Никон, представители малого финно-угорского народа сето, сохранившего материальную и духовную культуру и другие гости.

В преддверии праздника представители филиала фонда «Защитники Отечества» в ЛНР совместно с представителями Луганского республиканского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» посетили один из госпиталей ЛНР, где провели встречу с ранеными бойцами, которые находятся на лечении. В ходе встречи организаторы выразили ветеранам слова поддержки и готовность оказывать им содействие в получении необходимых мер социальной поддержки.

В тамбовском филиале фонда совместно Жердевским народным краеведческим музеем провели экскурсию для детей из семей ветеранов СВО. Дети познакомились с историей родного края от самых ранних его времен до современности, изучили фронтовые письма и истории героев, которые совершали подвиги ради мирной жизни страны и соотечественников.

В Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн была проведена встреча, посвященная Дню России. В этот день были организованы мероприятия, направленные на выражение заботы и поддержки ветеранов боевых действий, получивших ранения во время своей службы. Главным событием встречи стал концерт, на котором выступили местные артисты.