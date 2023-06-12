Эксперты предупредили о новых уловках криптомошенников

Мошенники дважды обманывают своих жертв: сначала крадут деньги при помощи поддельных криптовалютных платформ, потом обещают вернуть сворованные жуликами деньги через другие сайты.

Новая волна мошенничеств связана с поддельными инвестиционными и криптовалютными платформами, у которых за день появляется от 5 до 50 сайтов, здесь людям предлагают инвестировать под 15 % в месяц. В итоге деньги оказываются украдены, заявили эксперты частной компании, занимающейся кибербезопасностью, передает «Вечерняя Москва».

По словам ведущего аналитика компании Евгения Золотарева, потерявшему деньги у поддельных криптовалютных брокеров гражданину мошенники присылают сообщение с предложением вернуть средства за символический процент. Жертва оставляет запрос на сайте, где с ней начинает работать «персональный менеджер», который получает обманным путем данные банковской карты, и потом берет на нее кредит.

По словам Евгения Золотарева, мошенники «работают» прицельно и весьма грамотно, «работают» с азартными и легковерными людьми, которые готовы заработать, вложив средства в «выгодный» проект.

Ранее ВТБ предупредил, что злоумышленники начали прибегать к подделке аккаунтов знакомых и близких потенциальных жертв в различных мессенджерах.