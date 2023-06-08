ВТБ предупредил о пишущих с фотографией знакомых и близких мошенниках в мессенджерах

Злоумышленники начали прибегать к подделке аккаунтов знакомых и близких потенциальных жертв в различных мессенджерах, заявили в банке ВТБ.

Пользователям направляют сообщения от аккаунта с фото и личными данными знакомых людей, от их лица мошенники могут написать сразу нескольким контактам, сообщили в банке, передает ТАСС.

Злоумышленники пытаются одолжить денег. Данные о подписчиках они смотрят в открытых профилях в соцсетях.

Клиенты банка сообщают о случаях, когда от их имени и с их фото в мессенджерах пишут близким друзьям и коллегам и просят о помощи в экстренных ситуациях, сообщил вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

До этого похожие атаки проводились в соцсетях с помощью взлома аккаунтов. С конца прошлого года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%.